不當查個資+擅自美化案件 南警交通小隊長調職.送辦
台南市 / 綜合報導
台南市政府警察局新化分局一名交通分隊小隊長，今(114)年3月間利用警政系統查詢多筆交通事故資料，市警局稽核時發現疑似異常查詢後展開調查時，還接獲3名交通分隊警員檢舉該名小隊長，未依規定變更交通事故案類，後續該名小隊長被記一大過處分並改調非主管職務及調整服務地區，另外，涉犯違反個資法及偽造文書罪嫌則已報請台南地檢署偵辦。
發生車禍事故，轄區分局交通隊，獲報後第一時間趕到場處理，然而台南市新化分局，交通隊一名小隊長，居然利用職權，在今(114)年3月間，私自登入警政系統，不當查詢多筆交通事故資料，甚至還有三名員警檢舉，這名小隊長，透過交通事故案件審核權限，未依規定擅自將A2類事故，變更為A3類事故，這名小隊長的行為，民眾都認為，已經破壞人民對警方的信任。
民眾說：「身為警方卻做竄改這件事情，我們身為民眾我們會覺得這種事情怎麼可能會發生，警察是屬於民眾最相信的一個機關，可是他卻做出這樣的事，那這樣子的話，我們未來還要相信誰。」事件會爆出，是因為市警局稽核時，發現疑似異常查詢，因此展開調查後，確認屬實。
台南市新化分局副分局長卓新裕說：「該員行政懲處部分依規定核予記一大過處分，並改調非主管職務及調整服務地區。」除了違反警紀，另外還涉犯違反個資法，以及偽造文書罪嫌，則已報請台南地檢署偵辦，執法人員知法犯法，重挫警方形象，也讓自己吃上官司，恐怕工作也不保。
