不當狼改餵羊！休傑克曼陷最發「毛」謀殺案 「群羊無首」齊辦案

休傑克曼主演的西方牧場懸疑謎案《綿羊偵探團》公開最新預告，這次他不當狼改餵羊，可說是「狼走了羊來了。」索尼影業提供

史上最令人發「毛」的謀殺案即將在大銀幕登場！由金鋼狼休傑克曼主演的西方牧場懸疑謎案《綿羊偵探團》公開最新預告，集結了《愛是您・愛是我》艾瑪湯普遜、《絕命毒師》布萊恩克萊斯頓，以及《X戰警》派屈克史都華等重量級影星陣容。故事圍繞著一場峰迴路轉、人人有嫌疑的牧場謀殺案展開。最特別的是，一群外表毛絨絨卻具備神祕偵查能力的綿羊們，將化身為地表最萌偵探團。

改編暢銷百週小說！綿羊視角邏輯打敗哈利波特

電影《綿羊偵探團》改編自德國知名作家萊奧妮史汪的同名暢銷懸疑小說。故事敘述牧羊人喬治因不明原因暴斃，他所飼養的綿羊們決定為了心愛的主人伸張正義，誓言要在撲朔迷離的疑團中揪出真兇。

作者巧妙地透過綿羊的獨特視角，編織出一樁高潮迭起的謀殺案，引領觀眾跟隨「羊式邏輯」在糾結不清的線索中不斷挖「嚼」真相。該原著小說憑藉幽默又刺激的風格，曾寫下高踞德國暢銷排行榜超過100週的驚人紀錄，甚至擊敗《哈利波特》與《達文西密碼》，全球銷量突破150萬本。

《綿羊偵探團》最新海報。索尼影業提供

重量級影星同台飆戲！超萌偵探團明年5月攻佔全台

此次休傑克曼在片中深陷牧場謎團，與多位演技派巨星同台飆戲，讓《綿羊偵探團》尚未上映便備受影迷期待。片中綿羊們為了破案決定「毛」起來解謎，這種結合懸疑推理與超萌視覺的反差萌，預計將吸引大量年輕觀眾目光。

製作團隊強調，這不僅是一部充滿驚奇的懸疑片，更是適合全家大小在母親節檔期共同觀賞的喜劇佳作。《綿羊偵探團》定於2026年5月8日正式在台上映。



