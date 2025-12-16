不當白衣天使一年躍升銀座酒店「公關女王」 護理師清純照曝光

銀座酒店頭牌飛鳥透露入行前曾擔任醫院的護理師。（翻攝IG＠ashukachan_）

日本銀座赫赫有名的王牌女公關「飛鳥」，最近公開了自己出道前的背景，讓人跌破眼鏡的是，這位在高級酒店裡散發著致命魅力的美豔頭牌，過去竟然是一名受過專業訓練的護理師，是醫科大學護理系畢業，曾穿著神聖白衣天使制服在醫院工作，與她現在光彩奪目的夜生活形象形成極為戲劇化的對比。飛鳥透露從小就有個閃亮的明星夢，甚至參與過選秀活動，只因父母強烈反對才去讀了護理，但最後仍毅然決然跳槽去酒店業。

生日派對極盡奢華

飛鳥日前接受日本網路電視節目訪問，暢談自己的傳奇經歷，她表示於2024年4月才轉換跑道進入酒店，短短一年內，就從六本木高調轉戰到寸土寸金的銀座，人氣可說是火箭般地直線上升。今年5月23日，她舉行盛大的生日派對，現場香檳塔層層疊疊極盡奢華，數不清的賓客到場祝賀，場面盛大令人咋舌。

廣告 廣告

銀座酒店頭牌飛鳥入行一年多就竄升成最受歡迎的公關。（翻攝IG＠ashukachan_）

護理師成公關紅牌

飛鳥在節目中證實入行前原本是擁有專業執照的護理師，曾在醫院工作，後來仍果斷選擇投身光彩絢爛的夜世界，並透露已從事公關這份工作超過一年，在今年4月才加入目前公司，竄升成最受歡迎的接待員。飛鳥公開自己最早的夢想是想成為偶像，甚至實際參加人氣女團「乃木坂46」的選秀。然而，因為當時受到父母的嚴格管教和壓力，她只能暫時放下追逐星光的念頭，轉身投入護理專業。

朋友透露私下為人

飛鳥的好朋友也現身說法，吐露她私底下非常親切的好個性。朋友直言：「即使她現在已經是銀座酒店的首席公關，而我只是一名普通上班族，但她跟我相處時完全沒架子，個性始終如一，真的是個心地很好的女孩。」節目中也特別公開了飛鳥當年擔任護理師的清純照片，讓許多網友親眼見證這位話題人物從「白衣天使」華麗蛻變成「銀座人氣女王」的驚人轉身。

飛鳥擔任護理師時模樣十分清純。（翻攝IG＠ashukachan_）

更多鏡週刊報導

生日當天海撈台幣1億！ 23歲「日本最美第一女公關」宣布引退

【酒女仙人跳立委3】酒國名花走險路 歪腦筋動到立委身上原因曝光

酒店人生將搬上螢幕 凌威威揭酒淚真實內幕