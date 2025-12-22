不當餓死鬼！ 張文縱火前悠哉坐超商喝豆漿

張文在犯案前先是在中山區林森北路上一間超商悠哉喝豆漿。（圖／翻攝畫面）

張文19日於北捷與中山商圈無差別攻擊，造成4死11傷慘案，而其19日準備前往中山區縱火時，張文於下午3時27分與至47分於林森北路上一間超商購買豆漿飲用，逗留約10分鐘後才開始前往縱火。

根據最新監視器畫面顯示，張文19日前往中山區多處縱火前，其穿著米色外套、騎著自有的紅色機車，前往林森北路上一間超商購買一瓶豆漿，隨後做在超商內飲用，約10分鐘隨即離去，開始一系列犯罪行為。

19日下午3時48分許，張文騎著自己的紅色機車抵達中山區林森北路119巷弄內，隨即縱火。警方下午3時53分許獲報後，55分即抵達現場；而張文於林森北路縱火後，隨即在下午3時51分火速前往長安東路一段縱火，警方56分獲報，下午4時許即趕抵現場。

中山分局員警也開始火速調閱監視器畫面，確認監視器畫面中有拍下張文完整面容，且張文過程中已換裝，其騎車前往縱火時身穿米色外套，縱火後於下午5時18分許脫下外套棄車，於下午5時25分身著黑色短袖，改騎Ubike返回中正區租屋處。

中山分局下午5時41分許即鎖定張文身分，火速組成專案小組，立即聲請調取票，於58分許同時派人前往張文桃園戶籍地址找人；晚間6時許，也協請楊梅分局查訪。而中山分局員警也在晚間6時11分許得知北車有人丟擲煙霧彈，察覺犯案特徵與稍早縱火案件相似，研判雙方也關聯，18分將情資提供給中正一分局，20分通報台北市刑警大隊。從犯案到鎖定犯嫌身分，整個過程僅花費106分鐘。

而張文返回其位在中正區的租屋處後，於下午4時53分許於自家租屋處房間內與走廊洗衣機上縱火，警方58分獲報，59分到場，先是將走廊上的明火以滅火器撲滅，隨後目視到房間內也有明火，立即通報消防破門灌救；但與此同時，下午4時59分許時，張文早就搬著一整箱的自製汽油彈，拉著推車與準備換裝的鞋子、穿著連身灰色雨衣抵達捷運台北車站，卻疑似礙於推車實在太重，直到24分鐘後，下午5時23分許抵達M7地下街，將雨衣拖掉、露出身穿在內的防毒面具、戴上防毒面具遮蔽容貌，開始丟擲煙霧彈。

張文瑜於午5時26分許共計丟擲17顆煙霧彈與3顆汽油彈，短短4分鐘即引起混亂，卻恰好與下班路過的余家昶撞見，余家昶欲上前阻止，打亂張文計畫，不慎點燃整箱汽油彈，慌亂中，張文來不及換上事先準備好的鞋子，只好緊急穿上米色外套，將防毒面具與鞋子隨手丟棄，於下午5時27分許假裝成民眾一起疏散，沿地下街步行至中山商圈。

而中正一分局與捷運隊共同調閱監視器畫面，從張文縱火後於下午6時許8分許確認監視器拍下張文面容，6時18分許取得情資，23分查訪房東確認情資正確性，38分確認身分展開圍捕，全程緊耗時73分鐘。

