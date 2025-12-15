不當馬維拉！ 馬曬與總統AI照：還要救援幾次

總統賴清德日前因年改議題點名前總統馬英九，對此馬英九在臉書上以幽默方式回應，發布一張自己站在投手丘、賴清德在板凳席的AI合成圖，並寫下「我還要再救援幾次」的自嘲文字。

前總統馬英九曬出AI照。（圖／馬英九臉書）

除了馬英九外，前國民黨副秘書長江俊霆也以AI呈現自己化身洗車員的形象，引起大陸網友誤以為他在打零工；民進黨台北市議員陳怡君則創意十足地與「黑熊」一同出席市議會爭取預算，展現AI應用的多元面貌。

國民黨前副秘書長江俊霆曬出AI照。（圖／江俊霆臉書）

在這股AI風潮中，台北市議員楊植斗提出了社群平台上出現的AI詐騙影片問題。他在議會質詢時詢問台北市長蔣萬安是否注意到這些詐騙影片的存在，並質疑內政部打擊詐騙的決心。對此，蔣萬安表示他有看過相關影片，並直言不應藉由打擊詐騙的民意來操弄意識形態。

台北市議員陳怡君秀出AI影片。（圖／TVBS）

面對即將在上海舉行的雙城論壇，蔣萬安也明確表達了自己的兩岸立場，他強調自己反對台獨，堅定捍衛中華民國，並支持能維持和平穩定兩岸關係的九二共識。這一連串政治人物運用AI技術的互動，展現了科技與政治結合的新趨勢，也凸顯了當前政治議題的多元面向。

