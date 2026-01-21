不當高市早苗的「煞車」！主張強化對中威懾 日本維新會：做推動改革的加速器

日本維新會共同代表藤田文武今（21）日於日本外國特派員協會（FCCJ）召開記者會，針對即將到來的眾議院大選發表競選戰略。作為自民黨最新的執政聯盟夥伴，藤田文武在會中重點闡述對中國的安全保障立場及外籍人士管理政策，強調維新會將取代過去公明黨的角色，從政治的「煞車」轉變為推動改革的「加速器」，並提出針對外籍人士實施「總量管制」的構想，以及應對中國軍事威脅的務實安保路線。

針對日益嚴峻的東亞安全環境，藤田文武明確指出，中國持續增強軍備並展現海洋擴張意圖，特別是去年底在台灣周邊舉行的大規模軍事演習，已造成區域不穩定。他強調，高市早苗政權下的日本政府對此立場堅定，維新會作為執政聯盟一員，主張透過增強防衛預算、培育防衛產業及強化情報機能來提升抑止力，並與美國、韓國等同盟國深化合作。

廣告 廣告

在經濟安全保障方面，藤田文武則認為，應避免過度依賴單一國家，主張供應鏈多元化，將重心分散至印度、美國、歐盟及非洲諸國，以降低地緣政治風險。對於核武議題，他表示雖不主張立即核武裝，但在戰亂頻仍的國際局勢下，應保持開放態度進行各種可能性的模擬討論，不該自我設限。

在社會議題方面，藤田文武提出了對在日外籍人士實施「總量管制（量的マネジメント）」的政策主張。他對外籍人口急遽增加，可能引發的社會秩序混亂、社會保障基礎設施的壓力表達擔憂，認為政府應針對簽證種類及家族依親要件，進行嚴格審查與整理，並設定合理的接收上限。

​藤田文武強調，這並非排外或將問題歸咎於外國人，而是為了避免選舉期間出現極端且不理性的排外言論，維新會主張透過制度化的合理管理，在確保社會穩定的前提下接納外籍勞動力。

關於國內政局，藤田文武表示，自民黨與公明黨長達26年的連立政權結束，象徵日本政治迎來重大轉折。他形容過去的公明黨及現在的立憲民主黨，往往扮演「煞車」角色，而維新會與自民黨結盟後，將成為推動國家前進的「加速器」。

藤田文武提到，雙方已簽署涵蓋12大領域、48項目的政策協議，其中多數源自維新會的提案，包括食品消費稅「2年歸零」、削減社會保險費以增加民眾實質收入，以及透過「責任在我的積極財政」結合「徹底的歲出改革」來振興經濟。此外，維新會也成功將「削減國會議員席次一成」及推動修憲討論寫入聯合政權的公約之中。

面對選戰，藤田文武設定了執政聯盟過半及維新會席次超越選前38席的目標。儘管在部分選區將與盟友自民黨直接競爭，但他強調這是新連立政權下的良性競爭，維新會將以改革實績爭取選民支持，打破日本長期的政治停滯。

更多風傳媒報導

