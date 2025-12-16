不當黑手！巴西台二代「做麵包、開藝廊、當網紅」 昇華混血文化

許多在巴西出生的台裔第二代，沒有繼承家族事業，而是投身創意領域。有人來台灣學習廚藝，回到巴西經營烘焙坊。有人開設了藝廊，給少數族群展現自我的舞台。也有人當YouTuber，專門探討文化差異。不過他們因為亞裔臉孔，從小就被旁人認為「不夠像巴西人」，他們都經歷了「找尋自我認同」的掙扎過程。TVBS特派記者許岱軒、朱光弘來自巴西的深入報導。

巴西台裔第二代開烘焙店、畫廊、當內容創作者，以跨文化優勢打進創業領域。（圖／TVBS特派記者朱光弘攝）

巴西台裔第二代開創不同的家族事業

聖保羅，這座南美洲大陸上最大的城市，被譽為「南美的紐約」，不只是拉丁美洲的金融中樞，更是多元文化融爐的核心。數十年前台灣移民多半是選擇落腳在聖保羅，經過兩到三代的傳承，他們的後代已經跟祖父輩創業維艱的生活方式大不相同。

廣告 廣告

這些台裔後代不再僅僅專注於「生存」，而是更積極地將個人興趣、跨文化視野，以及對社會議題的關注，融入他們所開創的事業中。從烘焙、花藝、藝術畫廊，乃至於新媒體內容創作，他們的選擇不僅是對家族事業的創新，更是對自身複雜身份認同的追尋。

聖保羅金融區的夯店「拉丁妮」烘焙訪由台裔第二代郭憶憶經營。（圖／TVBS特派記者朱光弘攝）

遠赴台灣苦練太陽之手：聖保羅金融區烘焙名店

在聖保羅金融區 Itaim Bibi，一間名為拉丁妮烘培坊（Padaria Latine Express）的轉角店面，清晨七點半便已擠滿了前來享用早餐的人潮。

店內提供的產品豐富，除了咖啡和濃郁的巧克力、招牌可頌，更有巴西著名的起司麵包（Pão de Queijo），這種麵包是用木薯粉製成，深受當地人喜愛，平日每天接待上千位客人。

巴西台裔二代 烘焙師 郭憶憶 Anita：「巴西人真的很愛吃甜食，尤其喜歡巧克力。像這種我們做的泡芙，就特別受歡迎。我們這附近多是銀行，上班族早上常會下單訂早餐。有時是開會用，有時是生日慶祝，小麵包、蛋糕這些都很受歡迎，所以每天的訂單量都不少。」

巴西出生的郭憶憶，回到父母的故鄉台灣學習烘焙。（圖／TVBS特派記者朱光弘攝）

這間由家族經營的烘焙坊，如今重擔落在第二代烘焙師 郭憶憶（Anita）身上。憶憶從小就對烘焙充滿了嚮往。雖然小時候不能進廚房，只能從外面觀看麵包師傅和甜點師傅工作，但她就被那些「好香、好漂亮的麵包」所吸引。

在巴西出生長大的她，17歲時主動提出要到父母的故鄉台灣學烘焙，到台灣國立高雄餐旅大學念書。憶憶說，這個決定讓家人很開心，因為台灣不僅環境相對安全，也有親人在，且能讓她增進中文能力。

在高餐期間，她申請到吳寶春麵包廚房實習半年，隨後又前往法國著名的保羅博古斯廚藝學院（Institut Paul Bocuse）深造。「如果當初選擇留在巴西，就不會有這麼大的成長」。如今，憶憶不僅傳承了母親的烘焙坊，更於聖保羅開設了麵包烘焙課程工作室。她與母親專門進口台灣的烘焙設備，推廣到整個南美洲。

郭憶憶經營的烘焙坊販售巴西人最愛的各種甜點，每天接待上千人。（圖／TVBS特派記者朱光弘攝）

「責任制？」台巴文化衝擊

對郭憶憶來說，最劇烈的文化衝擊，就是她學成歸國時水土不服。她在台灣和法國「校正」職場習慣，反而與巴西的「放鬆」格格不入。她在台灣和法國實習時，工作原則是「你做完事情才可以離開，就是你要有責任感」。

她要求巴西甜點師在下午整理環境，並製作不一樣的甜點時，對方竟回答：「我四點就要走了，我們明天再做。」這讓她十分震驚，意識到責任心標準完全不同。

憶憶說在台灣實習時，她無時無刻都在思考「下一步要做什麼？要怎麼變得更好、更快？」。但在巴西，員工通常只會做你明確要求他們做的事情，「做完 A 就停下來，不會主動思考 B。」此外巴西的勞工法規對員工保護嚴格，在巴西可能需要聘請兩倍於台灣的員工數量。

郭憶憶說剛學成回到巴西，無法適應巴西人放鬆的工作習慣。（圖／TVBS特派記者朱光弘攝）

巴西台裔二代 烘焙師 郭憶憶 Anita：「有一位員工就跟我說，她在家領到的補助金比我給的薪水還多。因為在巴西，小孩越多，政府給的補助就越高。」「她有四個小孩，補助加起來比她上班的收入還多，所以她說：『我待在家裡比較划算，我為什麼要出來工作？』」

剛回國的第一年，她非常不習慣，每天都很生氣，覺得「怎麼有辦法這麼沒有責任心？」甚至為此哭泣。母親安慰她：「巴西就是這樣，不要太在意。你在台灣是那樣的想法，但在巴西沒辦法做到那樣，你沒辦法要求那麼多。」憶憶只好調整心態：「慢慢改變想法，對做事比較『巴西一點』，放鬆一點，不然我真的會崩潰。」母親每年固定返台幾個月，她已能獨當一面，處理各種突發狀況。

台裔二代Bruno Lan在聖保羅批發街，經營乾燥花零售店，他說巴西人對乾燥花接受度比亞洲高。（圖／TVBS特派記者朱光弘攝）

繽紛的利基賽道：乾燥花飾品零

另一位台裔第二代所經營的家族事業，經歷了從進口貿易到零售業的重大轉型。聖保羅25街是歷史悠久的批發街，早年不少靠進出口貿易致富的台商，都是從這裡發跡。但隨著經濟型態轉變，批發街眾多商號逐漸被財力雄厚的中國人併購，台商大多早早轉行。

Bruno Lan 是少數還留在25街的台商，他經營乾燥花裝飾品商行，在這條利基賽道上，仍立於不敗之地。他的父母早年來到巴西時，進口市場尚未完全開放，競爭較少，利潤豐厚。然而，隨著幾年過去，競爭者增加，進口貿易變得難做。

恰好此時，他們有機會買下現在經營的乾燥花店，當時的老闆準備退休。Bruno Lan 也剛好從台灣念大學畢業回到巴西，於是他們一家人就決定頂下這間店，慢慢收掉進口業務，全心經營零售通路。

巴西台裔二代 乾燥花零售商 Bruno Lan：「從小我爸媽每個寒暑假都會讓我帶著兩個弟弟回台灣，每次回去我都玩得很開心，也很期待。後來要升大學時剛好有機會回台灣，而且還考上暨南大學的電機系。我覺得能進好大學，又能把中文學好，所以最後就決定到台灣讀書。」

現在的店面主要販售乾燥花和保久花。與台灣人偏愛鮮花的美學不同，巴西人對於乾燥花、假花的接受度非常高。走進店內，可以看到紅色、黃色、藍色、粉紅色等五顏六色的花朵。巴西人喜愛在婚禮和嘉年華上使用色彩鮮豔的花卉，這與東方人喜歡簡單色調的風格截然不同。

Bruno Lan 觀察到，亞洲人使用鮮花較多，很少見到假花。但對於巴西人來說，假花在辦活動時更方便，因為它們可以存放很久。許多做婚禮佈置的客人買了一套假花，可以重複使用在下一場婚禮，大大降低了成本。

雖然鮮花更漂亮，但成本高昂，加上巴西的消費能力相對較低。因此，巴西人會傾向將鮮花與假花混搭，將鮮花放在靠近桌面的地方，而將假花用於天花板或較遠的裝飾，以達到節省的目的。

Bruno Lan除了經營零售店外，近來積極發展迷你倉儲副業。（圖／TVBS特派記者朱光弘攝）

迷你倉庫新事業

若說跟父母輩最大的不同，Bruno Lan 自認在於「從勞力密集，過渡到聰明管理」。這位台裔業主在經營花店一段時間後，開始尋求新的事業模式。父母曾建議他嘗試各種生意，包括進口、開店或開修車場。但他都因為這些事業太花時間、太累，需要太多員工和存貨，而且如果開兩種不同性質的店，他無法親自兼顧，因而拒絕。

他最終選擇了迷你倉儲這個新興行業。概念是將倉庫隔成小房間，供人存放東西。他認為這個生意「不會那麼忙、不會那麼累」。客戶自己搬運東西，他只需要少數工人（約三個），專注於控管進出即可。

過去，巴西人認為「倉庫」就是要租一整棟，又大又貴。現在迷你倉庫的概念，則讓不需要大空間的小型企業或個人，能夠以較低的租金租用小空間。由於巴西房租上漲、房屋變小，許多人從大房搬到小房，需要額外空間放物品，迷你倉庫恰好滿足了市場需求。

台裔二代曹嘉威沒有接家族事業，父母支持他在聖保羅開設畫廊。（圖／TVBS特派記者朱光弘攝）

跨文化避風港：巴西首座台灣人畫廊

在聖保羅的當代藝術界，「散居畫廊」（Diaspora Galeria）就像在繽紛的文化掛毯上，鑲嵌各色璀璨寶石的獨特存在。這間畫廊由台裔策展人曹嘉威（Alex Tso）於 2019 年創辦。他的父親來自香港，母親來自台灣。

曹嘉威解釋取名由來，Diaspora（散居，另譯：大流散）一詞是用來稱呼大規模的遷徙運動，因猶太歷史而聞名。曹嘉威希望這裡能成為種族平權的起點，「我們都是平等的，但我們不一定都是一樣的」。畫廊匯集了黑人藝術家、原住民社群和亞洲社群，他們帶來自己版本的巴西文化、神話與故事。曹嘉威認為，把這些社群放在一起，是為了共同對抗社會中的種族歧視，但不是藉由抹平差異，而是「藉由差異本身，使我們更有力量」。

台裔二代曹嘉威大學念建築，畢業後開設聖保羅第一間台裔畫廊，推動種族平權（圖／TVBS特派記者朱光弘攝）

巴西台裔二代 藝廊創辦人 曹嘉威 Alex Tso：「我們彼此是平等的，但也都有各自的文化特性。我們把大家聚在一起，是希望共同面對社會中的種族歧視。不是抹去差異，而是正因為這些差異，我們能展現更強大的力量。」

畫廊內格外顯眼的是日裔藝術家 Yoko Nishio 的作品。她描繪巴西底層平民頭戴全罩式安全帽，在巴西刻板印象認為，罪犯作案時需要遮掩身分，才會戴全罩式安全帽。「看到戴安全帽的人，你會認為他是為了自我保護，還是把他視為威脅？」曹嘉威分析作品另一層涵義：「這也反映出階級偏見，難道越貧窮就越可能犯罪。」

日裔藝術家Yoko Nishio的作品，描繪頭戴安全帽的底層階級，激發對種族偏見的反思。（圖／TVBS特派記者朱光弘攝）

「幸運的一代」父母放手讓子女逐夢

曹嘉威坦言，自己可能是唯一的台裔巴西人畫廊創辦人。他說父母輩作為移民，長期處於「生存模式」。在這樣的思維下，藝術和文化被視為「次要需求」，因此移民的孩子將人生投入藝術文化，在傳統觀念中是「很奇怪」的，因為這似乎不是一條能「好好生活」的路。

曹嘉威回憶，父母確實曾希望孩子能接下家裡的事業，但從未強迫。他笑說，自己從小就是兄弟之中比較「瘋狂」的那個，對政治、藝術與文化特別著迷。

「雖然我們小時候會在家裡店裡幫忙，但沒有那種長大必須接班的壓力。」相反地，他從小就被父母創業的身影吸引，對「從零開始創造」特別有興趣，始終渴望擁有屬於自己的事業。

曹嘉威母親張安娜認為，巴西文化會尊重孩子的選擇，全力支持兒子走藝術之路。（圖／TVBS特派記者朱光弘攝）

他的母親張安娜說，自己那一代在台灣成長，父母做什麼，孩子就跟著做什麼，如今兩代人的成長環境與文化不同，讓下一代有了更多自由。「在巴西，文化比較疼孩子，孩子想做什麼，我們就放他去做，沒有硬性規定。」

張安娜與丈夫曾問過三個兒子是否願意接手家業，但孩子們都沒有興趣。「我想應該是環境和學校不同，孩子接觸的事物不一樣。」談到孩子未來，她坦言身為父母難免掛心。「總有一天，他們會成熟，走出屬於他們自己的方向。」

巴西台裔二代 藝廊創辦人 曹嘉威 Alex Tso：「我相信，如果你投入你熱愛的事情，不管是什麼工作，最終都會變得有價值，也能回報父母那一代移民的努力，回應他們給我們的一切。」

巴西台裔第一代 張安娜（曹嘉威之母）：「做父母的，都希望孩子將來能靠自己生活，好好過日子。現在他們還在起步階段，還沒辦法賺錢，我們能做的就是盡量支持、提供所需。等孩子長大、成熟了，自然會找到自己的路。」

巴西台裔內容創作者Leo Hwan，經營YouTube頻道探討文化衝突。（圖／TVBS特派記者朱光弘攝）

「模範少數族裔」歧視反思：台裔內容創作者

Leo Hwan 是近年在巴西社群媒體上迅速崛起的一位台裔內容創作者，他成長於聖保羅的移民家庭，經營 YouTube 頻道 YoBanBoo，用幽默、敏銳的觀察，探討文化差異，是巴西最早公開討論亞洲議題的頻道之一。

「看起來不像罪犯」

Leo 最著名的影片，源於一次親身經歷，這讓他深刻體會到亞裔在巴西社會中享受的「模範少數族裔」特權。

四年前，Leo 與三個白人朋友在半夜的街頭拍攝動作短片，他們使用了與真槍幾乎一模一樣的電影道具槍。突然他們被 4 輛警車包圍，警察衝下車並拿槍指向他們。當時，Leo 和朋友害怕警察會搜查到背包裡的假槍。當他們解釋自己是拍片學生後，警察停止了搜身，並放他們離開。隨後朋友上前詢問警察為何輕輕放下，警察透露：「一個穿西裝的傢伙、一個亞洲人。你們看起來不像罪犯。」

巴西台裔二代 內容創作者 Leo Hwan：「我非常確定，如果當時我們當中有人是黑人，情況會完全不一樣。也許警察會直接開槍，連問都不問——先開火，再來追問發生什麼事。」

這句話讓他意識到，警察是用外表來判斷他們，白人、亞洲人、黑人受到的待遇「完全不同」，只因為他們「用外表在判斷你」。

Leo 的解讀是，由於亞裔移民早年刻苦打拼，禮貌、勤奮、順從的形象深植，是人人眼中「模範少數族裔」，但無意間可能助長社會對黑人社群的不平等對待。

在台灣念過大學的Bruno Lan，感受到台灣與巴西在飲食、治安上的差異。（圖／TVBS特派記者朱光弘攝）

文化差異？身份認同？台裔第二代的「解構與重建」

台裔第二代從成長求學，到開創事業的歷程，緊密交織著跨文化身分認同的掙扎，在台巴兩者之間找尋「自我」。

巴西台裔二代 乾燥花零售商 Bruno Lan：「台灣晚上有宵夜、夜市，各種活動都很多；可是在巴西，晚上出門大多就是去酒吧喝酒、吃炸薯條，如果不想喝酒，其實沒什麼地方能去。台灣半夜肚子餓，隨便叫朋友都能出來吃，但在巴西不只選擇少，也比較危險，自然就不會那麼想出門。」

花店業主 Bruno Lan 提到最明顯的差異在於安全問題。小時候可能沒有太多感覺，但長大後常需要外出，就感覺到在聖保羅必須一直注意安全，需要開車、找停車場，人們比較不會想在街上一直走動。

生活理念也是一道鴻溝。前面提到，烘焙師郭憶憶對於巴西員工的「準時走人」和缺乏主動性的工作態度不適應。她選擇讓自己「更巴西一點，放鬆一點」。

這依舊是源自移民家庭的刻苦勤勉。她說，雖然從小父母教導做事要百分之百投入，但長大後她在母親提點下，學會了自我調整，懂得「有時候就算了」。

巴西台裔二代 烘焙師 郭憶憶 Anita：「很多做事的習慣，其實都是爸爸媽媽從小教的，要專心、要把事情做好，不能隨便。這些觀念從小就根深蒂固，所以我的想法常常和巴西朋友很不一樣。」

曹嘉威認為外界常常認為他們「不夠像巴西」，仍有種族刻板印象。（圖／TVBS特派記者朱光弘攝）

「永遠不夠巴西」歸屬感困局

「你認為自己是巴西人、還是台灣人？」對於台裔第二代而言，他們從小的掙扎，就是身分認同和歸屬感。

曹嘉威認為，要融入「巴西人」這個形象是非常困難，因為外界對亞洲人的刻板印象，讓他們永遠感覺自己「不夠巴西」。當他在國外說自己來自巴西，人們也不會認為一個亞洲人是巴西人。他指出，黑人比亞洲人更常被視為「真正的巴西人」，但弔詭的是，亞裔在巴西社會中，可能比黑人獲得更多的尊重。放在階級的透鏡下，族群的「歸屬感」牽涉更複雜的個人經驗。

巴西台裔二代 藝廊創辦人 曹嘉威 Alex Tso：「亞洲社群要被視為「巴西人」的一部分其實很難，因為外界對亞洲人的刻板印象太強，我們常常被認為永遠不夠「巴西」。在國外只要說自己來自巴西，很多人第一反應，都不會把一個亞洲人和「巴西人」聯想在一起。

母親來自台灣的Leo Hwan，兒時常因亞裔外表受到另眼看待。（圖／Leo Hwan提供）

別人眼裡「你是誰？」外貌決定

從小他們最直觀的歸屬感，是來自旁人「外貌刻板印象」。五官立體又蓄鬍的 Leo Hwan，其實兒時外貌更偏向亞洲人，使他在班上被貼上「那個亞洲人」的標籤。他說，在當年的社會氛圍裡，種族與身分認同並不是會被公開討論的話題，亞裔巴西人之間也少有「社群」概念，更難談論自己與主流社會的關係。

Leo Hwan 回想，十二歲時轉入一所有許多日裔學生的學校，第一次感受到「不用被叫成亞洲小孩，而能擁有自己的名字」。這段經歷讓他意識到，成長環境如何形塑他人對外貌的評價，也影響他如何看待自己。隨著年紀增長、隨著外貌改變，他發現外界對他的「解讀」也變了。

Leo Hwan認為在巴西人比較多的地方，感覺自己更像亞裔。（圖／TVBS特派記者朱光弘攝）

有些人依舊視他為完全的亞洲人，有些人卻認為他一點也不像亞洲人。Leo Hwan 坦言讓他常感到複雜甚至困惑。但比起被樣貌定義，他更希望社會能看到的是「這個人本身」。

巴西台裔二代 內容創作者 Leo Hwan：「我是混血兒，媽媽是台灣人、爸爸是白人。小時候的我看起來完全像亞洲人，一點都不像白人，所以在班上大家都把我當成『那個亞洲小孩』。大概十一、十二歲時，媽媽把我送到一間有很多日裔後代的學校，當時我第一次覺得：在這裡我可以用自己的名字，而不是被叫『小日本』或『亞洲人』。」

郭憶憶回到父母故鄉台灣期間，因不熟中文，明顯感受到自己的局外人身分。（圖／TVBS特派記者朱光弘攝）

「我是誰，取決於我在哪」身分認同的流動性

郭憶憶則認為，自己是一個 mix。在巴西的時候，她會感覺自己比較像亞洲人；但當她回到台灣時，又覺得自己不那麼「台灣人」。

她回憶起在台灣早餐店遇到的困境。她看不懂琳瑯滿目的價目表，於是詢問老闆娘「一份蘿蔔糕多少錢？」老闆娘只是急促回答：「你自己看。」郭憶憶心裡想：「如果我看得懂，我就不會問了。」

或許因為郭憶憶有著亞洲女性「刻板」的黑長髮與細緻面容，老闆娘忙碌中一瞥，直覺上認為她是台灣人。這讓郭憶憶深刻感受到，無論身處巴西與台灣哪一邊，都無法變成百分之百的本地人。

身分認同不是絕對值，而是「流動」的相對值。Leo Hwan 感同身受：「這種身分感，會隨著環境而改變。」當他在巴西參加健身課程或網紅聚會，身處幾乎沒有亞洲人的空間時，他會「更感覺自己是亞洲人」。然而，當他到台灣時，由於他的中文非常差，他反而會感覺自己「完全是徹頭徹尾的巴西人」。

巴西台裔二代 內容創作者 Leo Hwan：「我會試著先用中文開口講話，對方用中文回我，我聽不懂，只好改講英文。然後我就看到他們臉上那種小小失望的表情。」「有一次我在台灣買糖果時，試著用中文和店員溝通。那位女店員聽完之後笑著對我說了一句『厲害、厲害』，意思是我中文講得不錯。她告訴我價格時，我還有點反應不過來，只能勉強說出「這個多少錢？」雖然中文不熟，但那一刻讓我覺得自己真的有在進步。」「我回到巴西之後，已經跟以前不一樣了。不是因為我變得『更像台灣人』，而是我把在台灣的那些經驗帶回來，融進了自己的性格和生活方式。這些累積下來的東西，也慢慢影響身邊的人，成為我在巴西身上的一部分。」

台裔二代從小開始找尋文化歸屬感，如今已不再焦慮。（圖／TVBS特派記者朱光弘攝）

既陌生、又熟悉的「原鄉」

巴西台裔第二代幾乎都有的共同經驗，就是「去一趟台灣」。無論是求學、隨父母探親、或應家人要求「回老家看看」，彷彿是約定俗成的成年儀式。Leo Hwan 回憶他隨母親，首度踏上台灣探親時，最讓他感到熟悉的是食物，在飯店早餐時吃到的豆漿、糯米飯和油條，小時候在巴西就曾吃過。他發現，許多熟悉的「原鄉」記憶，都與食物有關。

另一個強烈的熟悉感則來自語言。Leo 母親來自基隆，在六、七歲時隨家族來到巴西，她的中文不太好，但會講台語。不過外婆過世後，Leo 已經很少聽到媽媽說台語了。因此，當他在台灣聽到媽媽用台語跟別人說話時，那熟悉的語調瞬間勾起童年記憶。

身處兩萬公里外的南美洲，他們都有獨特的原鄉記憶。相較之下，「台灣」的概念在巴西社會中仍然模糊。

Leo 的朋友大多以為「台灣」是「泰國」。郭憶憶也有類似經驗，甚至要拿出 Google 地圖來告訴對方台灣在哪裡。不過近年來，台灣能見度提高，越來越多巴西人能正確分辨。「以前大家一看到我就叫我「日本人」，因為他們只認識日本。但現在他們已經能分辨日本人、台灣人、中國人、韓國人，文化認知也比過去更清楚。｣

Leo Hwan認為自己就是巴西台灣人，創造出不同的文化，不再需要找尋自我定位。（圖／TVBS特派記者朱光弘攝）

走自己的「第三條路」

對於這群在跨文化夾縫中成長的第二代來說，追尋的儀式已經完成：不必「選擇其一」，而是「創造其三」。

Leo Hwan 認為，台裔第二代不是必須要在「巴西人」或「台灣人」之間做選擇。因為他們這一代「已經創造出了一種新的東西。」「它是巴西的，但裡面帶有台灣的元素。而且正是因為它帶有台灣的東西，它也是某種『巴西的東西』。」

他的自我定位就是「台裔巴西人」，兩者在巴西社會並不衝突。他說二十歲時在台灣住了三個月，那段經歷改變了他，從台灣帶回來的經驗，融入了他這個人，並且會影響到周圍的巴西人，這些東西也就順理成章地「變成了巴西的一部分」。「我覺得我們創造出的是另一種文化，一種在巴西境內渾然天成的『巴西文化』，大概是這樣。」他們各自經歷的文化碰撞，在夾縫中重塑的自我定位。

巴西台裔二代 烘焙師 郭憶憶 Anita：「到了台灣，我也不可能成為百分之百的台灣人；在巴西，也沒辦法變成百分之百的巴西人，這中間確實有點難。但現在回頭看，我比較像是「發展出自己」的人。做事方式、生活方式都形成了自己的風格。大概有九成的我，已經是屬於自己的一種『巴西台灣人』。」

巴西台裔二代 內容創作者 Leo Hwan：「我覺得，身份不是『非黑即白』二選一。父母、祖父母來到巴西，在這裡生活了幾十年、生下我們，我不認為我們只能是巴西人或台灣人其一。我們其實創造出一種新的身份——它是巴西的，但也帶著台灣元素；而正因為擁有這些混合的特質，它本身就是一種巴西的樣子。我認為我們是「台裔巴西人」，而這也是身為巴西人的一種方式。」

巴西混血兒不屬於既定的種族框架，創造出自己的一片天。（圖／TVBS特派記者朱光弘攝）

橘色希望與無限可能

就像在一個巨大的文化熔爐中，加入了一份來自亞洲島嶼的精華，最終淬煉出既有熱帶奔放，又不失東方細膩的全新生命力。他們無需選擇，他們的文化 DNA，打從出生時，已緊緊鑲嵌在巴西社會。他們不再需要焦慮於身份問題，而是擁抱這種多元文化融合，只要簡單地「接納我是誰」。

這恰如一幅描繪混血兒心境的畫作《橘色希望》的抽象刻劃：既不屬於傳統深色的非裔，也不屬於傳統的白人體系，而是兩者之間，一撇如曙光灑落、象徵希望的橘色，這是屬於他們的一片天地。

「差異使我們更有力量」。在巴西社會這萬花筒般、多彩稜鏡折射之下，人人都能綻放獨特光輝。

更多 TVBS 報導

「帶兒排女廁所」引側目 YTR陳彥婷談育兒困難：社會已不同

日超商鮭魚飯糰從20元翻倍漲 網哀號：改到這超市買更省錢

台味「刈包、鹹酥雞」征服巴西胃 聖保羅台裔餐廳 米其林連年推薦

YTR小吳17萬訂閱頻道「1原因」恐掰了？ 親曝進度：毫無頭緒

