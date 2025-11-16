不痛免緊張！北市聯醫推「新型乳攝系統」降低乳癌死亡率

臺北市立聯合醫院陽明院區引進全球最新型乳房攝影系統，提供「不痛免緊張」的乳房X光攝影服務，響應國健署免費乳篩政策，40歲以上女性每兩年可享有一次公費檢查。

研究顯示，定期接受乳房攝影可降低乳癌死亡率達20%至30%。（示意圖／Pexels）

臺北市立聯合醫院陽明院區影像醫學科主任王德珍表示，乳房X光攝影是目前國際公認最有效的乳癌早期篩檢工具，能及早發現乳腺內微小鈣化或腫瘤。研究顯示，定期接受乳房攝影可降低乳癌死亡率達20%至30%，「早一步檢查，就是多一份希望與安心」。

此次陽明院區導入的新型乳房攝影系統以女性為中心設計，兼顧檢查舒適度與安全性。系統配備專利彈性壓迫板，能自動調整壓力，大幅減輕檢查時的不適感；圓潤外型與放鬆扶手設計則讓受檢者手臂能自然放鬆，提升整體檢查體驗；同時採用低輻射劑量設計，在確保影像品質的同時也保障健康安全。

目前公費乳房X光攝影檢查對象包括40歲至74歲女性，以及設籍臺北市75歲以上女性，每兩年可接受一次2D乳房X光攝影檢查。陽明院區希望透過舒適貼心的檢查環境與流程，讓乳房攝影不僅是「應該做」，更是「安心做、放心做」的健康守護行動。

北市聯醫陽明院區引進最新乳房攝影儀器，不痛免緊張，提供國健署免費乳篩即時服務。 （圖／臺北市立聯合醫院陽明院區）

王德珍介紹，除了公費2D篩檢外，陽明院區同步提供「3D數位乳房斷層攝影」(Digital Breast Tomosynthesis, DBT)自費服務。這項技術能從多角度拍攝並重建乳房三維影像，特別適合乳腺緻密的婦女。3D技術的優勢在於能進行分層成像，使病灶顯現更清楚；同時降低影像重疊問題，減少誤判機率；並協助醫師更精確定位、快速診斷，提升整體檢查精準度。

王德珍強調，乳癌防治的關鍵在於「早期發現、早期治療」，呼籲女性朋友把握國民健康署提供的免費乳房攝影服務，「定期檢查、主動關心自身健康，讓每一次檢查都成為守護生命的重要步驟。」

