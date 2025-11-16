不痛免緊張！北市聯醫推「新型乳攝系統」降低乳癌死亡率
臺北市立聯合醫院陽明院區引進全球最新型乳房攝影系統，提供「不痛免緊張」的乳房X光攝影服務，響應國健署免費乳篩政策，40歲以上女性每兩年可享有一次公費檢查。
臺北市立聯合醫院陽明院區影像醫學科主任王德珍表示，乳房X光攝影是目前國際公認最有效的乳癌早期篩檢工具，能及早發現乳腺內微小鈣化或腫瘤。研究顯示，定期接受乳房攝影可降低乳癌死亡率達20%至30%，「早一步檢查，就是多一份希望與安心」。
此次陽明院區導入的新型乳房攝影系統以女性為中心設計，兼顧檢查舒適度與安全性。系統配備專利彈性壓迫板，能自動調整壓力，大幅減輕檢查時的不適感；圓潤外型與放鬆扶手設計則讓受檢者手臂能自然放鬆，提升整體檢查體驗；同時採用低輻射劑量設計，在確保影像品質的同時也保障健康安全。
目前公費乳房X光攝影檢查對象包括40歲至74歲女性，以及設籍臺北市75歲以上女性，每兩年可接受一次2D乳房X光攝影檢查。陽明院區希望透過舒適貼心的檢查環境與流程，讓乳房攝影不僅是「應該做」，更是「安心做、放心做」的健康守護行動。
王德珍介紹，除了公費2D篩檢外，陽明院區同步提供「3D數位乳房斷層攝影」(Digital Breast Tomosynthesis, DBT)自費服務。這項技術能從多角度拍攝並重建乳房三維影像，特別適合乳腺緻密的婦女。3D技術的優勢在於能進行分層成像，使病灶顯現更清楚；同時降低影像重疊問題，減少誤判機率；並協助醫師更精確定位、快速診斷，提升整體檢查精準度。
王德珍強調，乳癌防治的關鍵在於「早期發現、早期治療」，呼籲女性朋友把握國民健康署提供的免費乳房攝影服務，「定期檢查、主動關心自身健康，讓每一次檢查都成為守護生命的重要步驟。」
延伸閱讀
全球富裕城市排行出爐！東京GDP2.55兆美元奪冠 台北躋身25強
馬太鞍溪堰塞湖常態警戒 憂1億立方公尺土砂恐成新威脅
沈伯洋嗆聲又翻車！羅智強霸氣打臉：腦袋有洞
其他人也在看
UBA》台大重返一級遭震撼教育吞3連敗 汲取經驗盼成保級養分
114學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽持續在輔大中美堂登場，本屆重返一級的台灣大學今以73：106不敵台灣師大，預賽苦吞3連敗，總教練林聯喜期許團隊在面對強隊時能把握機會學習，「輸贏先放一邊，至少每場都要有收穫。」台大男籃本屆自110學年度重返一級舞台，在第一階段的7支對手中有6支是上屆8強隊自由時報 ・ 16 小時前
富邦UBA》臺大重返一級 輸給政大84分
114學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽男一級預賽第一階段，今天繼續在輔大中美堂進行，尋求六連霸的政治大學以120比36大勝臺灣大學，政大也是跨4季52連勝。TSNA ・ 1 天前
早期發現乳癌，降低死亡風險：免費乳房X光檢查攻略
為響應國民健康署推動的「免費乳房X光攝影檢查」政策，臺北市立聯合醫院陽明院區引進最新型乳房攝影系統，提供舒適、不痛的即時乳篩服務，鼓勵40歲以上女性每兩年定期接受公費乳房攝影檢查。乳房X光攝影是乳癌早期篩檢工具陽明院區影像醫學科主任王德珍表示，乳房X光攝影是目前國際公認最有效的乳癌早期篩檢工具，可偵測乳腺內微小鈣化或腫瘤，研究顯示定期檢查可降低乳癌死亡率20%至30%。公費檢查對象包括40至74歲女性，每2年1次，以及設籍臺北市75歲以上女性。新引進的乳房攝影系統以女性為中心設計，兼顧舒適與安全，包括專利彈性壓迫板自動調整壓力、圓潤外型與放鬆扶手，並採低輻射劑量設計，讓檢查過程不再令人緊張。早期發現、早期治療此外，院方同步提供「3D數位乳房斷層攝影」，可從多角度拍攝乳房影像，特別適合乳腺緻密的婦女，分層成像可降低影像重疊、減少誤判，協助醫師精準診斷與定位病灶。王德珍提醒，乳癌防治關鍵在於「早期發現、早期治療」，呼籲女性朋友把握國健署免費乳篩服務。（記者李政純，圖片來源：Dreamstime/典匠影像）延伸閱讀： .有這些症狀，可能是乳癌 .乳癌婦女，骨質健康更重要！常春月刊 ・ 1 天前
吃2種魚補氣助消化！吃蝦幫身體除濕 夏季用這些香料解倦怠
夏季氣溫上升，體內容易堆積熱氣，而且炎熱的天氣會讓人攝取過多的水分，導致水循環變差，進而因為食慾不振、身體不適導致夏季倦怠。日本藥膳料理家田村美穗香提醒夏季養生4要點，以及建議的食材和功效。 夏健康2.0 ・ 1 天前
一中街收廢油車門沒鎖 大膽竊賊摸走「近8萬+手機」
台中市 / 綜合報導 一名收廢油的廠商，11日到台中一中街收廢油，他心想只是下車一下，人就在旁邊，沒鎖車門，但回到車上，發現車內裝著4萬7千元貨款的包包跟手機都不見了。調閱行車紀錄器才知道，一名黑衣男子大膽打開車門行竊，把包包拿了就快閃走人。犯案隔天，還到超商拿著他的一卡通買了兩瓶飲料。犯案地點距離隔壁一條街的派出所，走路不到5分鐘，竊嫌還在人來人往的一中街公然偷竊，行徑大膽，警方目前已掌握涉案人，將盡速查緝到案。 黑衣男子走到白色貨車旁邊，打開副駕駛座車門，整個人伸進車內，拿出一個包包接著快步離開，他可不是貨車司機，而是一名小偷，趁著駕駛下車沒鎖門，趁隙開門把包包偷走快溜，前後不到30秒，但他不知道的是整個過程，全被監視器跟行車紀錄器拍下來。當事人吳先生說：「下車之後就開始工作，但是我忘記鎖門了，就工作完要拿錢的時候，發現整個包包都被人家偷走了，就現金4萬7，還有手機。」當事人吳先生，11日下午把貨車停在台中一中街，一個轉角邊，當時他以為人就在旁邊，只是下車工作去隔壁店家收廢油，萬萬沒想到，四萬多元的貨款還有手機就這樣被人偷走，損失大約8萬元，當事人吳先生說：「就自己也粗心大意沒有鎖門，因為想說人就在旁邊。」一中街早已是台中數一數二的觀光熱點，就算是平日下午，也是人潮滿滿，嫌犯膽大挑人多的地方下手，他行竊的地點，隔壁一條街就是轄區派出所，兩個地點距離大約只有300公尺，走路最多只要5分鐘，吳先生還提供載具消費紀錄，他說嫌犯很囂張，偷完包包隔天還拿著他的一卡通，到超商買了兩瓶飲料。第二分局育才派出所副所長呂弘智說：「目前警方已鎖定犯嫌身分，將查緝到案後，依刑法竊盜罪嫌，函請台中地方檢察署偵辦。」警方循線調閱監視器，目前已經鎖定涉案男子，吳先生說，能提供的證據他都給警方了，只希望囂張的竊嫌能盡速落網。 原始連結華視影音 ・ 14 小時前
小六視力不良逾六成！專家：每週日照200分鐘降風險
【健康醫療網／記者陳靖安報導】近視是一種一旦發生就無法回復的疾病，臺北市政府衛生局呼籲國小一至六年級學童家長，守住學齡前期至學齡期的近視防治關鍵期，善用「護眼護照」1年1次的專業視力檢查服務，提醒114年還未檢查者，於12月31日前到臺北市167家眼科合約醫療院所預約專業視力檢查，檢查項目包含散瞳前後驗光、裸視視力、最佳矯正視力、裂隙燈檢查等，遠離高度近視、迎向清晰未來！ 「小學一年級」兒童近視高峰期 護眼護照免費視力檢查 臺北市政府衛生局黃建華局長表示，臺北市102年起首創「國小學童高度近視防治服務」，提供設籍或就讀臺北市國小1至6年級學童享有1年1次免費專業視力檢查，不同於學校健康檢查使用E字表檢查，學童持護眼護照（或護眼卡）至眼科合約醫療院所，由專業醫師進行散瞳前後驗光、裸視視力、最佳矯正視力、裂隙燈檢查等檢查，並提供衛教及矯治建議。 鑑於「幼兒園大班升小一」是兒童發生近視的三大高峰之一，113年起更擴大服務至學齡前兒童，提供「臺北市學齡前兒童整合性社區篩檢服務」視力篩檢疑似異常的兒童1次免費視力複檢，協助學齡前及學齡兒童家長有效掌握孩子視力狀況及養成定期視力檢查習慣！ 國小六年健康醫療網 ・ 23 小時前
宇宙道奇不搶大咖重砲和明星後援投手？美媒爆料將鎖定「光芒守護神」
體育中心／綜合報導二連霸的洛杉磯道奇休賽季依舊是外界關注的焦點，今天美國記者南丁格爾（Bob Nightengale）也報導透露「宇宙道奇」最新的補強計畫。FTV Sports ・ 1 天前
穩定幣重塑全球支付 貿協辦論壇邀權威來台
[NOWnews今日新聞]穩定幣正掀起一場全球貨幣支付的重大變革，被喻為百年來最大的「軟體升級」，不僅對國際貿易，乃至整個銀行體系都將帶來結構性轉變。外貿協會將在12月15日在台北國際會議中心盛大舉辦...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前
美參議員費特曼跌倒縫20針 臉傷康復已返家休養
（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國民主黨籍聯邦參議員費特曼（John Fetterman）今天表示，自己在13日跌倒，導致臉部縫了20針，目前已經出院回家。中央社 ・ 18 小時前
雲豹開季6連勝 克羅馬表現出色 (圖)
台灣職籃大聯盟（TPBL）桃園台啤永豐雲豹隊16日到台北台新戰神隊主場踢館，靠著洋將克羅馬（中）繳出29分、9助攻、9籃板的全面表現，終場雲豹以112比102拿下開季6連勝。中央社 ・ 12 小時前
台中梧棲蛋行芬普尼超標！ 民眾退貨找嘸人
該顧客表示，已向該蛋行買5、6年雞蛋，因為家中10餘人，用蛋量非常大，故自5日芬普尼蛋爆發後，10日再去採購時，還曾特別問過店家雞蛋有沒有問題，當時店家回應是合格的，當天就購買一箱300元的雞蛋回家，直到昨天看到新聞爆出蛋行買到問題蛋，今天才趕快帶著剩餘的雞蛋要來...CTWANT ・ 18 小時前
國旅真的贏日本？旅台日人觀察引爭議 台灣網友反應兩極
台灣民眾近年瘋出國，旅遊逆差持續擴大，但一名長期在台的日本網紅卻觀察到另一個現象。他表示，社群平台上不時可見台灣旅客對日本行程的負評，從住宿、餐飲到服務品質皆有人吐槽；相較之下，日本人來台旅遊時，多半分享的是文化差異或趣味見聞，少見激烈抱怨。聯合新聞網 ・ 11 小時前
日公布電磁砲實測效果 超高速穿透靶艦可望攔截飛彈
日本防衛省防衛裝備廳（ATLA）近日首度公開照片，展示今年電磁砲執行海上測試的實戰打擊效果，並計畫透過相關測試持續改良技術與性能指標，朝最終投入實戰部署大步邁進。軍聞網站「The War Zone」報導，ATLA是在11日登場的「防衛裝備廳2025年技術研討會」上，將配備電磁砲的「飛鳥號」實驗艦（A自由時報 ・ 18 小時前
台東新打卡點! "漂流木堆成藝術品" 遊客盼保留
地方中心／陳孟暄 吳志恆 李育翰 台東報導台東國際地標草皮，受到鳳凰颱風影響，大浪捲來許多漂流木，大大小小，每個造型都不同，加上海岸風貌，瞬間變成打卡勝地，而按照慣例，這些漂流木，應該由縣府清理，但部分遊客希望可以保留，恢復原始風貌，對此，台東縣府則強調，會再仔細評估。滿地的漂流木，一根接一根散落在草地上，吸引許多遊客前來拍照打卡，但也不禁讓人好奇，這些漂流木從哪裡來?受到鳳凰颱風外圍環流影響，台東國際地標草地上，海浪捲來大批漂流木，大大小小，奇形怪狀通通都有，搭上一旁藍色海景與海邊石塊，反而成了遊客打卡熱點。台東新打卡點！ 「漂流木堆成藝術品」縣府將清除遊客不捨。(圖／民視新聞)遊客：「擺著(反而更有它的那種味道對不對)對」。遊客：「放著就好，看起來比較有那個原始感(反而有另外一種美)對，原始的風貌就是，大概就是這樣來的」。遊客：「我是覺得這樣恢復原貌也好，因為我之前有看過，對，他的原貌狀況」。台東新打卡點！ 「漂流木堆成藝術品」縣府將清除遊客不捨。(圖／民視新聞)這些漂流木，在有些遊客眼中像天然藝術品，但也有人覺得雜亂。按照規定，原本漂流木會被當成海漂垃圾，讓民眾撿拾，或是由台東縣政府派人清理，但遊客的心聲，台東縣府似乎有聽見。台東交觀處處長 卜敏政：「縣政府上週已經完成了會勘，我們並已經聯絡廠商，近期將開始清理，對於民眾反映部分覺得特殊造型的漂流木，我們可以來進行討論，如果的確具有特殊造型，具有特殊美感的，這部分我們可以另案處理」。究竟該清除、還是保留部分特殊的漂流木，台東縣府強調會再仔細評估。原文出處：台東新打卡點！ 「漂流木堆成藝術品」縣府將清除遊客不捨 更多民視新聞報導鳳凰颱風重創蘇澳 民進黨宜蘭縣黨部籲：踴躍捐款協助災民台大生預測颱風假失準履約發雞排 男怒留「帶槍掃射你們這群乞丐」遭逮台大大氣系"300份雞排祭品文"爽約! 5百多人被放鴿子民視影音 ・ 14 小時前
八木勇征挑戰臭豆腐 擲筊別太臭
日本男團FANTASTICS from放浪一族成員、「國寶級美男」八木勇征16日2度在台舉行個人見面會。他受訪時透露真的對臭豆腐印象太深刻，「工作人員已經替我準備好入口的了，但對我來說好像還是不行」。這次見到比上次更多的粉絲熱情接機，他感動表示：「很多粉絲還跟我說歡迎回來，感覺像是另一個故鄉，很溫馨。希望下次可以和整團一起回到這個地方。」中時新聞網 ・ 5 小時前
英內政大臣為收緊庇護政策辯護 稱非法移民撕裂國家
（中央社倫敦16日綜合外電報導）英國工黨政府計劃大幅縮減給予難民的保護，並停止讓尋求庇護者自動獲得福利，引來慈善團體批評。內政大臣馬穆德今天為相關計畫辯護，強調非法移民正在「撕裂我們的國家」。中央社 ・ 13 小時前
無人機戰力比一比 中國質量並進美國優勢不再
（中央社華盛頓14日綜合外電報導）俄烏戰爭反映無人機帶來戰場革命性轉變。然美國驚覺如今無論高空大型匿蹤無人機，還是士兵背包裡可折疊的4軸無人機，中國在技術上已並駕齊驅甚至反超，數量更是碾壓對手。中央社 ・ 1 天前
于北辰嗆共軍「讓你找不著北」 〈沒出息〉作者寫成新歌了
退役少將、桃園市議員于北辰常當綠媒名嘴，包括談天弓飛彈「3發攔截率210％」，Google導航「共軍無法使用會迷路」等，話題不斷。先前將綠委王世堅語錄改編成抖音名曲〈沒出息〉的歌手王搏，近日又把于北辰的「改名于辰」金句創作成新歌〈找不著北〉，笑翻網友。中時新聞網 ・ 13 小時前
高雄吊臂原木滑落砸中大貨車 車身翻覆壓死人
即時中心／徐子為報導高雄警方指出，岡山分局今（16）日17時55分許獲報，燕巢區深水路一處工地發生意外事故，70歲林姓男子於工區內操作吊臂吊掛原木時，原木不明原因滑落，進而砸倒一旁自用大貨車，造成車輛失衡傾倒、車體翻覆壓傷林男。據了解，林男遭壓後已無生命跡象，救護人員到場後未送醫。民視 ・ 12 小時前
激辯「學族語還是英語？」 新北原青辯論賽打造文化自信
【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市原民局今〈16〉日舉辦「原青辯論大賽決賽暨頒獎典禮」，來自全台36位青年，共9 […]民眾日報 ・ 13 小時前