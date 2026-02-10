【不盡人意】拳頭稱《2XKO》發展未達預期 上市不到一個月宣布縮編裁員

（合成圖來源：《2XKO》）



Riot Games 於今年一月推出全新格鬥遊戲《2XKO》，沒想到才上市不到一個月，遊戲執行製作人湯姆坎農便帶來令人不捨的更新資訊：「經過多次討論和反思，我們決定縮減 2XKO 團隊的規模」。

2026《2XKO》第一賽季預告片

在最新一期的《2XKO》更新資訊指出，短短一個月，隨著遊戲從 PC 平台擴展到主機平台，開發團隊從中發現玩家與《2XKO》的互動方式呈現持續的變化趨勢。這款遊戲確實吸引了一群忠實的核心玩家，但整體發展勢頭尚未達到足以長期支撐如此龐大團隊的水平。

接下來官方將成立一支規模更小、目標更明確的團隊，深入研究並對遊戲進行關鍵性改進：「包括一些我們已經聽到大家呼聲的內容。我們很快就會分享一些計劃」而在 2026 年推動電子競技、賽事的計畫依舊不變，並繼續致力於與賽事組織者和當地社區合作：「我們將繼續專注於支持那些已經推動格鬥遊戲社群發展的賽事和組織者」。

最後湯姆坎農向開發團隊致謝，他們參與《2XKO》這項計畫傾注了數年的創意、心血和信念：「承擔這樣的創意風險實屬不易，他們的努力是真實而有意義的」。而受到影響的 Riot 員工經小道消息透露約有 80 人，他們將獲得六個月薪資、資遣費以及加入 Riot Games 其他部門的機會。