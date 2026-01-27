不看僧面看佛面 賴籲在野支持

美國總統川普突然揚言將對韓國關稅從15％提高到25％。賴清德總統27日喊話藍白，台灣獲得15％不疊加的好成果，希望國會可以支持，不要產生變卦，他強調「不看僧面看佛面」，政黨競爭難免，但不要焦土政策，否則美國恐將15％關稅提高至25％，甚至更高。不過，國民黨立法院黨團質疑，協議還沒簽署、文本也未出爐，要如何審？強調會依法把關。

台美關稅談判結果，優於鄰近日、韓等國家，但韓國國會遲未通過美韓貿易協議，川普突然發文揚言將韓國關稅調升為25％。賴清德昨早前往台中神岡的伯鑫工具拜訪，並談及看法，他表示，「我們希望不要有變數」。

賴清德指出，台灣與美國進行關稅談判時，花了非常大的功夫，也跟產業界共同提出這個方案，最後獲得15％不疊加的成果，希望國會支持，不要產生變卦，不然美國是很可能將15％提高至25％，甚至更高。

賴清德表示，不管從哪個角度看，希望在野黨能夠給予支持，他常講「不看僧面看佛面」，政黨競爭難免，但不要「焦土政策」，人民、產業才是最重要，把國防特別預算都堵掉，置台灣國家安全於不顧，若讓政黨利益超過國家利益，把談判成果推翻，經濟衝擊會非常大，影響勢必十分嚴重。

藍委牛煦庭指出，關稅協議內容目前還沒有簽署，相關文本也未出爐，市場開放問題都沒說明，連行政院自己都這樣講，在此資訊不透明的狀態要如何審？另產業說明衝擊影響評估、配套相關議題也應一併處理。他批評，民進黨總把國防外交這種慎重而為的題目拿來作為政治鬥爭的籌碼，長久下來，將不利於國家整體發展。

藍委羅智強也說，國民黨團的職責就是為台灣利益把關，不管是對外協議、法案跟預算，都將依法審查。

民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱則表示，台灣在國際社會上是個守信的國家，希望盟邦也信守承諾，這樣才能長久行走於國際社會，他呼籲在野黨不要拖延，讓全民安心好過年。綠委張雅琳更反問在野黨認為協議不夠好嗎？應該多去民間走走，了解產業界的看法。

此外，媒體也被問及藍白多次聯手阻擋國防特別條例，背後是否大陸在使力？賴清德直言，希望背後沒有這個事情，但他相信人民都會看得很清楚，而國防預算已被擋數次，希望在野黨能夠重新思考。