不看學歷！美國「第3代田僑仔」返台點名娶「農事公主」 殘忍現實曝

記者羅欣怡／桃園報導

一名美國第三代田僑仔在農曆春節前返台，希望能找到「農事女孩」當另一半。（示意圖／Photo AC）

農曆新年向來是旅外學人回台「歸鄉」與「尋根」的熱門時段，根據桃園市中壢區美滿服務中心統計，今年1月底報名相親的海外學人已達186位，預計年後將突破200人大關。有趣的是，在這一波「科技新貴」與「綠卡男」的歸鄉潮中，最令社工頭痛的不是高學歷門檻，而是一名28歲「美國田僑仔」開出的特殊徵婚條件，希望找一位能一起在美國土地上打天下的「農事女孩」。

捨棄矽谷光環 三代台裔青年回台「尋根兼尋農」

這位28歲、具備碩士學位的台裔第三代青年，並非外界想像中西裝筆挺的科技男。由於祖父早年在美國購置了大片農地，身為「土地繼承者」的他，對家族農業經營懷抱極大熱忱。這次回台，他不看對方的語文能力，甚至直言女生英文不好也沒關係，到美國可以先讀語言學校，他最在意的只有一點——另一半是否懂農耕或對農業經營有興趣。

廣告 廣告

為了找到心目中的「農業戰友」，這位青年甚至是有備而來，直接向社工遞出一份「點名名單」，希望能與曾在網路看到的南投埔里「美人腿公主」高小姐、桃園復興區「水蜜桃公主」冠軍曾小姐，或是彰化縣埔心鄉種植日本栗子南瓜的「假日農夫」吳老師見面。

中壢區美滿服務中心主任徐乃義拒絕田僑仔的要求。（圖／桃園市中壢區美滿服務中心提供）

公主不務農、女老師已當媽 社工嘆：太棘手！

面對這份充滿「鄉土情懷」的名單，中壢區美滿服務中心主任徐乃義與社工們只能苦笑婉拒。社工解釋，所謂的「選美公主」或「特產仙子」大多是地方政府為了推廣農產品而舉辦的活動，這些佳麗多數並不具備實際農事經驗，且許多比賽因被質疑物化女性早已停辦。

更令該名青年失望的是，名單中唯一一位真正有實際耕種經驗、栽培出無毒南瓜的吳老師，早已結婚生子，生活穩定，根本不可能遠赴美國開墾。社工感嘆，台灣年輕女性從事體力勞動的農耕者極少，要找一位既懂農務又願意放棄台灣生活、移民美國農場打拼的女孩，簡直是「不可能的任務」。

異國婚姻不只是綠卡 更是「隱形成本」的挑戰

除了這位尋找農事戰友的青年，今年海歸相親潮也呈現出價值觀的轉變。過去女性被要求具備極佳語言能力以求融入異國，現在的海歸男性則更趨包容，願意支持伴侶到美國後再重新學習。然而，徐乃義也給予冷峻的提醒，異國遠距婚姻看似浪漫，背後卻伴隨著極高的文化適應與生活習慣等「隱形成本」。

這波從矽谷工程師到美國地主青年的相親熱潮，反映出海外華人在變動局勢下對「台式伴侶」的渴求。徐乃義強調，最終的幸福與否，不在於是否有「綠卡」或「農地」的物質加持，而在於雙方能否在異地的孤寂中，磨合出攜手未來的心理韌性。至於這位「美國田僑仔」能否如願找到他的農事女孩？社工建議他或許該「另起爐灶」，從熱愛大自然、願意從頭學起的女孩中重新尋覓。

更多三立新聞網報導

威力彩11.5億！財神爺「白天到黑夜」狂敲彩券行門…不支倒地 網笑翻

都想站柯文哲旁！參選人「互卡C位」槓上 她馬賽克他、他「消失」她

Mayday原音重現！德威航空桃機掉輪胎「10分鐘3航班」求救塔台錄音曝光

柯文哲新竹縣帶小雞掃街！2參選人「互卡C位」柯Ｐ險跌倒 離譜畫面曝

