不看年資只看實力！永慶房屋年終豪發近1.8億元「幸福成家基金」

迎接2026馬年的到來，各行業也陸續公布了年終獎金，永慶房屋為了犒賞所有業務夥伴的辛勞，宣布發出近1.8億元的「幸福成家基金」，共有近700位經紀人員獲獎，12年來已累積發放超過12億元「幸福成家基金」。為協助業務夥伴加速實現成家夢想，除提供穩定底薪與業績獎金外，更推出獨有的「幸福成家基金」福利制度，業務每人每年最高可爭取250萬元的獎勵，不只替客戶圓滿成家，也能讓自己圓滿成家。

永慶房屋總經理吳良治表示，在市場交易量萎縮、部分同業選擇關店或縮編之際，永慶房屋憑藉穩健的成交實力與完善制度，逆勢維持成長動能，並訂下雙北朝350店邁進的目標，積極布局迎接下一波房市成長契機。也已確定將於2026年第一季於新北市土城區再展新店。永慶房屋更重視每一位員工在職涯中的幸福感與成就感，持續優化收入保障與福利，推出《永慶薪自由》徵才方案，提供業務新人前12個月每月6萬元收入保障，協助員工安心發展。

不限年資、職級人人可爭取

「幸福成家基金」跳脫傳統以年資、職級決定獎金的做法，領取資格不受年資與職級限制，即便是入行第一年的業務新人，只要表現優異同樣有機會獲獎，讓努力與付出能反映在實際收入上。今年領到超過30萬元「幸福成家基金」的永慶房屋經紀人員鄭琪欣，加入永慶房屋才短短三年半，已累積獲得180萬的「幸福成家基金」領獎資格。曾在餐飲業服務的鄭琪欣，在發現餐飲業薪水天花板難突破，便轉戰房仲業務。即使沒有房地產相關經驗，但永慶房屋「團隊合作」的工作模式，讓鄭琪欣轉職第一年就收穫百萬年薪，2025年的年收入突破200萬，是之前做餐飲業的3倍！

而另一位贏得「幸福成家基金」的王又懿經紀人員，曾經在服飾店任職，但月薪約3萬元，薪資成長有限，付出與回報難以成正比，促使她決定轉職，挑戰具高度發展潛力的業務工作，在業務新人收入保障及完整的新人培育制度幫助下，王又懿專心學習、累積實力，業績逐步成長，成功晉升百萬年薪行列，入行四年多，王又懿已累積超過100萬元的「幸福成家基金」領取資格，王又懿分享，規劃運用「幸福成家基金」，帶媽媽一同出國旅行，作為對家人的回饋，也犒賞自己一整年的努力成果。

永慶房屋持續擴大招募，提供業務新人前12個月每月6萬元保障收入。永慶房產提供

2026擴大展店

制定多元的薪獎制度鼓勵員工長遠、安心發展，永慶房屋除了有高額的「幸福成家基金」外，還有師徒制、月月晉升等制度，重讓員工努力有收穫，能心無旁騖地投入工作和學習，為自己爭取高薪未來，2026年永慶房屋持續擴大招募，提供業務新人前12個月每月6萬元、首年保障72萬元的收入保障，給予完整的經濟支持。接近歲末年終，永慶房屋還提供「年前」先面試領完年終，「年後」再來報到，給轉職者更多的彈性。