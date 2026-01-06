不看年資、只看實力！永慶房屋「幸福成家基金」新人也能拚百萬獎金
根據人力銀行調查顯示，2025年企業年終獎金平均基數為1.44個月，各大企業都在發年終犒賞員工。房仲第一品牌永慶房屋也宣布發出近1.8億元的「幸福成家基金」回饋員工，共有近700位經紀人員獲獎，12年來已累積發放超過12億元「幸福成家基金」，讓員工開心迎接新的一年！
2026年初永慶房屋豪發近1.8億元的幸福成家基金
為協助第一線業務夥伴加速實現成家夢想，永慶房屋除提供穩定底薪與業績獎金外，更推出獨有的「幸福成家基金」福利制度，業務每人每年最高可爭取250萬元的獎勵。且「幸福成家基金」跳脫傳統以年資、職級決定獎金的做法，領取資格不受年資與職級限制，即便是入行第一年的業務新人，只要表現優異同樣有機會獲獎，讓努力與付出能反映在具體的收入上，充分展現永慶房屋重視實力與績效，鼓勵年輕人才的用心與決心。
永慶房屋總經理吳良治表示，永慶房屋不僅致力協助客戶實現成家夢想，更重視每一位員工在職涯中的幸福感與成就感，持續優化收入保障與福利，推出《永慶薪自由》徵才方案，提供業務新人前12個月每月6萬元收入保障，與「月排休最高10天」等福利，協助員工安心發展。在市場交易量萎縮、部分同業選擇關店或縮編之際，永慶房屋憑藉穩健的成交實力與完善制度，逆勢維持成長動能，並訂下雙北朝350店邁進的目標，積極布局迎接下一波房市成長契機。也已確定將於2026年第一季於新北市土城區再展新店，歡迎有志挑戰高收入的菁英把握年前轉職黃金時機，與永慶一同成長。
八年級生鄭琪欣從餐飲轉房仲 收入成長三倍
今年領到超過30萬元「幸福成家基金」的永慶房屋經紀人員鄭琪欣，加入永慶才短短三年半，已累積獲得180萬的「幸福成家基金」領獎資格，2025年除了獲得「幸福成家基金」之外，更贏得了「海外旅遊獎勵」，成功雙獎金入袋！
加入永慶房屋前曾在餐飲業服務的鄭琪欣，在發現餐飲業薪水天花板難突破，便轉戰房仲業務。即使沒有房地產相關經驗，但永慶房屋「團隊合作」的工作模式，讓鄭琪欣轉職第一年就收穫百萬年薪，鄭琪欣更透露，2025年即使房市交易量降溫，但公司給予業務的策略很明確，加上永慶房屋品牌大、資源多、客源依舊穩定，讓她2025年的年收入突破200萬，是之前做餐飲業的3倍！
助攻買房夢想 鄭心茹連續五年獲幸福成家基金
另一位榮獲「幸福成家基金」的永慶房屋經紀人員鄭心茹，過去曾在美髮業與百貨零售業累積豐富工作經驗。為了一圓購屋夢想，她毅然決然跨領域投入房仲業務，希望透過更具成長性的舞台，加速實現人生目標。加入永慶房屋第二年，鄭心茹即迅速突破千萬業績，並連續五年取得「幸福成家基金」領獎資格，累積獎金已超過750萬元，表現亮眼。
鄭心茹分享，「幸福成家基金」不僅是實質的鼓勵，更是一種肯定，讓努力被看見，也成為她持續精進、勇敢向前的重要動力。她也規劃將這筆獎金作為購屋頭期款，讓成家夢想再往前邁進一步。她進一步指出，即使2025年房市交易量降溫，永慶房屋仍能快速提出因應策略，並持續優化AI科技系統，有效提升工作效率，使她得以穩定維持業績表現！
王又懿累積百萬幸福成家基金 帶家人出國享樂
曾在服飾店任職的王又懿，大學畢業後期望追求更具發展性的職業，然而原本工作月薪約3萬元，薪資成長有限，付出與回報難以成正比，促使她決定轉職，挑戰具高度發展潛力的業務工作。看準永慶房屋完善的新人培育制度，以及業務新人前12個月每月5萬元的收入保障(現為：前12個月每月6萬元收入保障)，讓她在穩定的基礎上專心學習、累積實力，業績逐步成長，成功晉升百萬年薪行列。
王又懿分享，新人期間有師父手把手帶領，搭配永慶房屋強調「團隊合作」、「專長分工」的作業模式，讓新人能快速熟悉工作內容並順利上手。入行四年多，王又懿已累積超過100萬元的「幸福成家基金」領取資格。她也透露自己的成功關鍵在於「持之以恆」，透過每月設定明確目標，讓工作方向清楚，成就感持續累積，長期維持業務熱情。
今年，王又懿規劃運用「幸福成家基金」，帶媽媽一同出國旅行，作為對家人的回饋，也犒賞自己一整年的努力成果。
年前面試年後再報到 永慶2026擴大展店
永慶房屋人資部協理塗振宏表示，永慶房屋把員工放在第一位，制定多元的薪獎制度鼓勵員工長遠、安心發展，除了有高額的「幸福成家基金」之外，還有師徒制、月月晉升等制度，重讓員工努力有收穫，能心無旁騖地投入工作和學習，為自己爭取高薪未來，2026年永慶房屋持續擴大招募，提供業務新人前12個月每月6萬元、首年保障72萬元的收入保障，而在首年保障期後，自第13個月起依然享有最低4萬元的保障收入，底薪最高可達7.5萬元，業績獎金另計，希望降低轉職者跨入業務領域的門檻，接近歲末年終，永慶房屋提供「年前」先面試領完年終，「年後」再來報到，給轉職者更多的彈性。
