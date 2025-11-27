「不看我是怎樣」物業遭文件砸控委員霸凌 住戶駁拖財報。(圖／民眾提供)

台中市大雅區一處社區爆發物業經理與社區委員衝突事件，引發職場霸凌爭議。這名物業經理指控社區委員在6月時以文件丟向她，造成心理嚴重受創，並於11月26日在社群平台再度發文表達不滿。然而，部分住戶表示，雖然委員行為激烈不妥，但起因是該物業經理拖欠社區財務報表多個月，且管理費未入帳等問題，導致雙方關係緊張。目前台中市勞工局表示尚未接獲相關職場霸凌通報。

事件發生在今年6月，當時社區委員站在櫃台前與物業經理對峙，氣氛十分緊繃。委員將文件丟向物業經理，當時物業經理閉上眼睛，感覺自己遭受職場霸凌。委員強調：「財報很重要，住戶已經很多次催了。」物業經理當時雖感到委屈，但選擇不受訪。

直到11月26日，在新舊物業交接期間，這位物業經理再度在社群平台發文，表示自己心情大受影響，當初不報案有苦衷。她在貼文中提到，因為當時要開社區大會，決定息事寧人，但職場霸凌一直持續，最終忍無可忍希望事件公諸於世。不過，記者截稿前詢問她並未回覆。

實際走訪該社區，其他住戶表示委員也有苦衷：「丟東西不對，但她真的財報都不交，很多東西對不上。」據了解，這處社區落成約1年，有人透露，這位周姓經理半年前升任經理職位，與不少住戶關係良好，但社區財務報表拖欠、管理費沒有入帳，一拖就是3至4個月。每次詢問都得不到答案，甚至當住戶想要查社區保管金時，她一下說在宿舍裡，一下又說鑰匙忘在老家。

目前因為合約到期，社區已更換物業公司，但周姓經理並未出席交接會議。她所屬的公司表示會再了解狀況。關於職場霸凌部分，台中市勞工局表示尚未接獲相關通報。

