不看房價看啥？Y世代青年購屋最在意三事 「建商口碑」竟只排第三名

記者陳韋帆／台北報導

永慶與政大合作市調顯示，Y世代青年購屋排除房價因素後，最在意「屋況、採光」，以及「建商口碑」。（圖／記者陳韋帆攝影）

Y世代青年購屋排除房價因素後，最在意什麼？永慶與政大合作市調顯示，現階段30~39歲青年最在意「屋況、採光」，以及「建商口碑」。顯示Y世代青年在資訊透明下，更明白如何獲得真正適合宜居的好房子。

Y世代指民國70~79年出生的人，目前年齡層30~39歲，此次永慶及政大發起《2025年雙北市30-39歲族群購屋行為調查》，回收有效問券1,112份，購屋最在意項目中，「屋況、採光、建商風評、格局、電梯」五大項名列前茅，其次則為「公設比、面積」，再來則是「陽台、停車位、社區服務、樓層」，而長輩們最在意的「風水」考量反而排在後位。

青年購屋對於房屋最在意事情排行。（圖／永慶房屋提供）

青年買房預算有限 最看重屋況、採光及建商風評

永慶房產集團研展中心總監郭翰指出，此次調查結果，青年購屋最重視屋況、採光，翻轉過往屋齡、面積為首要考量的狀態。他分析，「趨勢改變，恐怕與青年購屋預算有限有極大關係，畢竟屋況差，意味著必須支付龐大維修費，故屋況成為首要考量。」

至於建商風評位列第三，郭翰說，其實同樣與預算有限有關，青年族群偏好預售屋或新成屋，不少建商才成屋就開始漏水，又或者經常出現房屋瑕疵投訴不理，這樣的結果不僅影響居住舒適度，還必須耗費大量時間與金錢處理，自然會列為首要考量之一。

青年購屋影響購屋決策者排行。（圖／永慶房屋提供）

購屋決策配偶、父母外還出現第四者 網友、經紀人影響力擴大

此次調查比較特別的，同步調察影響青年購屋決策的人，除自己、伴侶、父母外，不少有購屋經驗者，認為網友、經紀人專業度扮演了極度重要腳色。

郭翰表示，購屋流程相當繁瑣，對於青年族群而言，需要專業的經紀人協助，故影響力自然佔有一席之地，而購屋過程中，Y世代是最早完整接觸網路的族群，在凡事問谷哥、臉書的年代，網友自然也占有極大影響力。

