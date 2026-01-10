不看薪水什麼工作最舒服？他列出夢幻條件 網曝：這1類直接全中

[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導

在高工時、高壓力的職場環境下，不少人逐漸開始反思工作的意義，比起追求高薪與升遷，有些人更在意能否準時下班、壓力是否可控，以及工作氛圍是否單純。近日，有網友發文表示，如果完全不考慮薪水因素，什麼樣的工作才算是真正「舒服」，也因此引發熱烈討論。

有網友發文提問，如果完全不考慮薪水因素，什麼樣的工作才算是真正「舒服」（示意圖／Unsplash）

一名網友日前在Dcard上以「不討論薪水的話，最舒服的工作有哪些？」為題發文，列出心目中理想工作的標準，包括不看學經歷、事少、壓力低、非責任制、工時短、準時下班，且不需要負責管理職務。他表示自己見識有限，實在想不到能同時符合多項夢幻條件的職業，因此上網詢問網友們的經驗。

原PO進一步補充，除了工作內容外，他也相當重視整體環境，希望職場氣氛輕鬆、同事好相處、競爭低，沒有過多內鬥與狼性文化。他也好奇，如果大家都不在意薪水，只求一份「舒服的工作」，會選擇哪一種職業或產業。

貼文曝光後，不少網友認為，只要不追求薪資與穩定升遷，兼職工作幾乎能一次滿足原PO開出的所有條件，「兼職想做就做，不爽就直接噴或離職，反正也不用承擔什麼重要的責任」、「找兼職啊，符合你所有條件，每天上班就是坐著吃早餐，忙完事情就可以玩手機了（缺點是玩到有點近視），而且不用扛責任，時間一到就走人」、「一些快閃的兼職，遇到不錯的真的很爽」。

也有網友分享自身經驗，「目前因為工作不知道要做什麼，所以先跑去做保全慢慢思考，在公司的時間就是八小時（午休吃飯都有時間），上班期間巡邏一次跟時間到了記得關門兩件事而已，可以滑手機滑到飽，薪水31k，請假簡單、沒有同事、見紅休，超爽但是沒錢」、「我的工作目前遠端，平常沒什麼事情，上面交待事情再做事」、「說認真的，跑外送，缺錢就多跑沒缺就少跑，沒壓力沒責任沒同事，想上班就上想下班就下班」。

