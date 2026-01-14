不看豪宅改練武功？媒體人：「滅絕師太」陳佩琪上線！

記者李鴻典／台北報導

前民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪13日又在臉書發文痛批司法，她說，柯文哲最近不在家的時間多了，自己常有時間幫他整理資料，也比較能了解過去一年多所發生事情的來龍去脈，「看了這些，我只想再說一遍『此仇永不共戴天』，我跟先生一樣，跟民進黨這種邪惡政黨拚了，把每天當成最後一天來活…」資深媒體人詹凌瑀直呼，不看豪宅改練武功？「滅絕師太」陳佩琪上線！

陳佩琪13日又在臉書發文痛批司法。（圖／翻攝自陳佩琪臉書）

詹凌瑀說，「此仇不共戴天！」哇塞，這台詞她以為只有在《倚天屠龍記》才看得到，「第三壺鈴」（指第三夫人）陳佩琪真的沒讓大家失望，現在是把自己當滅絕師太在演嗎？

詹凌瑀表示，阿北既然都保釋出來了，「妳說他身體『虛弱到快沒命』，那不是應該在家好好養病、喝雞湯嗎？怎麼夫妻倆一個忙著全台奔波，一個忙著在臉書寫萬言書練文筆？看起來精神都好得很嘛！」

詹凌瑀也說，最絕的是，一邊喊司法迫害，一邊國昌老師還在旁邊喊燒說「佩琪可以選市長」。這是什麼操作？是嫌這齣戲還不夠歹戲拖棚嗎？「佩琪姐，別寫臉書了，真的有證據就拿去法院，不要把臉書當成地檢署在用好嗎？」

▲無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

