不知何時退休！ 大谷翔平4獲美聯社最佳運動員 明年還想拿

道奇隊日本球星大谷翔平今天第四度榮獲「美聯社」年度最佳男運動員，與自由車名將阿姆斯壯、NBA巨星詹姆斯、 高球名將老虎伍茲並列史上最多次，大谷翔平受訪時表示，希望明年再拿一次。

大谷翔平第四度獲美聯社年度最佳男運動員。(圖／達志影像美聯社)

道奇隊日本球星大谷翔平第四度榮獲「美聯社年度最佳男運動員」殊榮，與自由車名將阿姆斯壯、NBA巨星詹姆斯、高球名將老虎伍茲並列史上獲獎最多次的運動員。大谷翔平在接受訪問時表示希望明年能再獲此獎項。他將參加世界棒球經典賽（WBC）代表日本出賽，但尚未確定能否使出二刀流。

大谷翔平不僅擁有高人氣，他在球場上的投打表現也幫助洛杉磯道奇隊成功衛冕，讓他蟬聯美聯社年度最佳男運動員。道奇隊日籍球星大谷翔平表示，能從這麼多優秀選手當中被選上，真的非常棒，也是巨大的榮譽。這已經是大谷翔平第四度獲選「美聯社年度最佳男運動員」，獲此獎項次數追平NBA球星「詹皇」、高球名將老虎伍茲和自由車選手阿姆斯壯的紀錄。大谷翔平表示，去年他就說過想再拿一次這個獎，他會努力讓自己明年也能再次獲得。

在美聯社的專訪中，大谷翔平坦言上投手丘比較緊張，但他仍希望繼續在大聯盟維持二刀流。大谷翔平認為最好就是一直做下去，直到他退休的那一刻。他將這個問題比喻為有人問他什麼時候要退休或對此有什麼想法，他只能說他不知道。不過明年加入日本國家隊參加世界棒球經典賽時，他可能只被允許擔任打者。大谷翔平強調他會參加WBC，如果他能打出讓大家享受的表現，他想那會是他能給出的最大喜悅，他希望能用那種方式回饋大家。

大谷翔平在訪問中全程使用日文回答，但在公開場合偶爾會說英文，這讓道奇球迷相當喜愛。大谷翔平笑著表示，他覺得如果能說英文會是最好的，所以即便只是小小的進步，他也想持續努力。不論是面對球迷或是在不同場合，能直接用英文溝通也許能幫助縮短彼此的距離。大谷翔平靦腆一笑，不管是在球場上的表現還是語言能力的提升，他的努力都讓球迷更為他著迷。

