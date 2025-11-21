不知媽媽是明星！「玉女歌手」侯湘婷現身秀歌喉 兒驚呼大讚：很會唱

記者潘靚緯／台中報導

曾被封為「玉女歌手」，以《秋天別來》、《為你流的淚》走紅的的侯湘婷，2007年淡出演藝圈到美國深造，2013年與捷安特董事長外孫楊孟學結婚後，成了二寶媽，全心照顧家庭。近日，因擔任兒子就讀國小的家長會長，再次在鏡頭前曝光，精緻的五官與凍齡美顏，讓粉絲懷念又驚艷。侯湘婷透露，直到幾天前新聞曝光，兒子才知道媽媽是「明星」，聽到媽媽的成名曲還驚呼：「

媽媽你很會唱欸！」。

侯湘婷清唱秀歌喉，透露兒子前幾天才知道媽媽是明星。 (圖／翻攝畫面)

43歲的侯湘婷身穿優雅紫色禮服，現身家長會長交接活動的照片曝光後，引起熱烈討論。淡出演藝圈18年後，侯湘婷今(21)日首度在鏡頭前曝光，即使穿著樸素休閒，仍難掩清新氣質。她也清唱當年的成名曲《秋天別來》，向粉絲打招呼：「

大家好，我是湘婷~玉女已經變媽媽了」，透露自己婚後

忙孩子、家庭、學校，是忙碌的全職媽媽。因為孩子大了，想為教育奉獻一己之力，才會接下家長會長的職務，協助新校長就任。

侯湘婷卸下玉女歌手身分，擔任全職媽媽全心照顧家庭。 (圖／翻攝自國小臉書)

侯湘婷透露，跟

先生交往時就有共識，「我們很幸運，我們的媽媽都是生孩子後辭掉工作，在家當全職媽媽照顧，給我們很好的價值觀」，即使後來她進入環境較複雜的娛樂圈，媽媽教導的價值觀仍引領她走正確的路，因此她也希望能給孩子全心全意地照顧，陪伴小孩長大

。

幾年前夫妻倆帶著孩子低調返台，就讀公立小學，侯湘婷表示，有老師跟家長陸續發現她的歌手身分，孩子才間接從同學口中得知自己的媽媽是明星，直到前幾天新聞曝光，兒子聽到《秋天別來》等成名曲，才驚呼：「媽媽你很會唱欸...」，讓她忍不住笑回：「

我是歌手啊」。

侯湘婷穿著樸素休閒，仍難掩清新氣質。 (圖／翻攝畫面)

