不知悔改！台中車手6天內被逮2次 員警傻眼「太誇張了」：又是你

台中警方日前埋伏查緝詐騙車手時，赫然發現眼前男子「似曾相識」，定睛一看，竟是6天前才剛被逮捕的21歲柯姓男子。柯男再度現身取件，面對警方仍不斷辯解、硬拗，讓員警忍不住直呼「太誇張了」，當場將他上銬送辦。

台中市警察局第六分局何安派出所日前埋伏查緝詐騙車手，短短6天逮捕柯男2次（圖／翻攝何安派出所臉書）

台中市警察局第六分局何安派出所指出，日前接獲多名被害人報案，指帳戶遭冒用、提款卡被詐領。警方循線掌握被害人寄送金融卡的包裹流向，提前部署埋伏，當場查獲負責收取金融卡的17歲石姓車手，以及在旁監控的柯姓男子，兩人隨即依法移送偵辦。

未料短短6天後，警方再度接獲詐欺案件情資，同一組員警再度出動埋伏。車手現身取件後，警方立刻上前逮人，這才發現對方竟是「老面孔」柯男，再次犯案當場落網。柯男面對警方詢問，仍辯稱「是別人叫我來拿」，但警方不採信其說法。

警方表示，柯男行徑明顯不知悔改，已依相關罪嫌將其移送台中地檢署偵辦，並呼籲民眾提高警覺，切勿因貪圖報酬淪為詐騙集團的車手，以免觸法受罰。

◎《FTNN新聞網》提醒您：遇不明可疑電話，立即撥打「165」反詐騙諮詢專線，由專人為您說明並研判是否為詐騙事件。

