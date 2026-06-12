不知悔改!酒駕累犯第8次被抓 檢向法院聲請羈押獲准

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許男酒駕第8次被抓，屏檢向法院聲請羈押獲准。(記者李立法攝)

〔記者李立法／屏東報導〕51歲許姓男子酒後騎乘電動自行車上路，因交通違規被警方攔下，警方聞出許男渾身酒味，當場酒測超標，依公共危險罪送辦後，檢方發現許男已經是第8次酒駕被抓，且多次被法院判刑仍未記取教訓，檢察官認為許男涉犯不能安全駕駛罪嫌重大，且有反覆實施之虞，向法院聲請羈押獲准。

許男在長治鄉住處飲酒後，於10日下午2時許騎乘微型電動二輪車上路，行經長治鄉上寮巷時，因違規紅燈右轉被交通員警攔查，警方發覺許男渾身酒氣，經實施酒測後，酒測值0.34毫克，隨即依法逮捕並解送屏東地檢署。

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檢察官發現許男先前已有7次酒駕紀錄，且多次被判刑，今年初出獄後，仍不知悔改，一再酒駕，考量許男有飲酒習慣，酒後駕車可能性極高，有事實足認為有反覆實施同一犯罪之虞，為維護社會大眾交通安全，昨天向屏東地院聲請羈押獲准。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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