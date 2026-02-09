「不知懷孕」毒駕拖行害警殉職 女嫌求見兒子一句話戳痛警眷

陳姓女毒蟲撞死派出所長劉宗鑫，案件審理期間揭露她當時懷有5月身孕。（資料畫面）

新北市土城清水派出所長劉宗鑫，2024年9月30日盤查違停時，遭陳姓女毒蟲開車拖行衝撞護欄不幸殉職。陳女日前不承認涉犯殺人罪、妨害公務，僅承認傷害致死罪行，今（9日）庭訊則揭露她在案發時已懷孕5月仍吸毒，於羈押期間產下1子；劉宗鑫的母親之前觀看密錄器畫面哭到癱軟，這次不忍心再看到相關畫面，情緒激動落淚離開法庭。

新北地方法院今天開庭，陳女接受詰問時坦承當時「持續加速」，但強調沒有殺人意圖，只是緊張想逃跑：「我想說車子開一開，他就會放手，我覺得他可能會擦傷，如果是我的話，我就會放手，我不知道他會死。」並辯稱劉宗鑫伸手抓她衣服，影響她開車。檢察官隨即當庭播放現場監視器影片，要確認陳女所謂「開車被影響」是在哪些時間點。

廣告 廣告

精神鑑定醫師作證，陳女案發當時辨識能力與控制能力均正常，尿檢顯示體內確實有毒品反應，但因當時陳女已懷有身孕5個月以上，會影響人體代謝，因此無法回推確切施用毒品時間及用量。陳女於羈押期間產下1子，表示很想看看兒子，讓劉宗鑫的父親聽聞後氣憤表示：「難道宗鑫就不是我的小孩嗎？」痛斥對方根本沒有悔意。

劉宗鑫的父母、妻子上週五開庭皆出席，播放密錄器、案發地點周邊監視器影像時，劉妻淚流滿面，劉母更一度當庭放聲嚎哭，劉父則質問陳女「妳良心何在」，並高舉兒子的警帽說：「我今天把我兒子帶來，他永遠跟我在一起。」希望法官能判處陳女死刑，一命換一命。





更多《鏡新聞》報導

陳怡君涉貪獲民進黨提名夢碎 判7年10月檢方認「量刑過輕」上訴

沈慶京4指控不成立！檢察官林俊言涉違反倫理規範 檢評會移請新北檢處分

清潔員暴揍老夫婦！男大生出手救援被K還挨告：台灣法律就是這樣