不知苗博雅提「開戰上班」 王世堅喊「對不起」：確實沒看，我待會來看

社民黨台北市議員苗博雅近日在直播中提到，若金門、馬祖遭到攻擊，台灣本島仍可能維持上班上課，引發討論。民進黨立委王世堅日前發表評論，昨苗博雅表示，可能王世堅沒有觀看她的直播內容，被部分新聞標題誤導。對此，王世堅今（12）日受訪回應表示，那天被問到完全不知道是苗博雅有提出相關說法，「我確實沒有看苗博雅的議員的分析，我待會來看一看！」

王世堅在立法院受訪時表示，「抱歉！我那天被問到是說有人這麼說，所以我這樣分析、評論，我完全不知道這是苗博雅議員

有提出相關說法。」王說自己也很少去看網路上的影片，「我完全不是要針對誰，這點很抱歉。」

「我確實沒有看苗博雅的議員的分析，確實沒有，我待會來看一看」王世堅表示，戰爭的型態各國都不一樣，不管怎麼型態而言，因為畢竟台灣是小國，土地面積隻有36000平方公里，以自己所能理解，現在隨便短、中程的飛彈，隨便一顆都數百公里，火炮、火箭這樣的攻擊、射擊，還有轟炸機、戰鬥機的航程、攻擊的範圍都那麼大，「所以我的意思說如果真的打仗起，台灣國土比較小，全國2千三百萬人，必須100%的團結。」

「因為這個砲彈打過來，不會分藍綠白紅、什麼樣的政治態度立場，砲彈是不長眼睛」，王世堅說，真打起來，台灣2300萬人一定要團結，在平常的時候大家議論政治，可以有不同的態度立場，一旦面臨敵人攻擊，2300萬人就是一家不分顏色。



「我真的完全不知道，他們說的他有人那麼分析，有人是指苗博雅議員。」王世堅重申，自己非常欣賞苗博雅，也非常佩服她在議會的表現，並稱讚苗的問政或服務在台北市議會都是首屈一指，過去在台北市議會，自己也跟苗博雅有很好的公私情誼，「所以我真的完全不知道，我很少在使用智慧型手機看網路影片，對不起！」



