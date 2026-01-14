不知路口號誌「改箭頭」！騎士集體違規遭警攔下 引網友正反議論

高雄鳳山區一處十字路口，被民眾目擊大批騎士遭集體開罰！原因是交通號誌從「圓形綠燈」改成箭頭符號，讓很多當地人在不熟悉的情況下違規，遭警方當場攔下開罰。畫面曝光，引發正反兩面討論，也有民眾認為警方應該先以勸導為主。

交通號誌從綠燈改為箭頭符號。圖／台視新聞

今年1月時，高雄鳳山區鳳松路左轉博愛路的十字路口，交通號誌從「圓形綠燈」，變成箭頭符號，不少當地人早就習慣看到綠燈就轉，但突然更改讓民眾覺得相當突然，完全不知道自己違規，大批騎士猶如進網的小魚，一一被警方攔下。

違規民眾被警方攔下。圖／翻攝自threads

對此，就有民眾指出，「有時候路口換來換去，沒有宣導的話我們不知道啊」，並希望警方可以先用勸導方式跟民眾表示有做修改，不是一開始就開單，要讓大家有適應的時間。

仍有民眾看到綠燈就轉，完全不知道自己違規。圖／台視新聞

這狀況也引發網友討論，抨擊說改就改，說罰就罰；但也有人覺得用路人本來就應該看清楚號誌。而新的交通號誌上路，希望減少交通事故，但民眾需要適應期，如今集體違規挨罰，也掀起一波爭議。

高雄／陳淳禎、簡宏修 責任編輯／陳俊宇

