不知通貨膨脹疾苦! 賓州競選演說談美民生 川普嗨喊經濟「A ＋＋＋＋ 」

美國總統川普昨（9）日在賓州演說時，大誇政績、抨擊民主黨與前任拜登政府，直呼自己經濟表現「A+++++」。 圖：擷取自白宮 YouTube

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）昨（9）日前往賓夕法尼亞州東北部的關鍵搖擺選區舉行競選活動，試圖向因高物價而焦慮不安的選民展示他對生活成本的關注。儘管多位處境艱難的共和黨議員曾懇請他應展現出對民生疾苦的理解，但川普在長達一個半小時的演講中，仍以其招牌的脫稿風格，將重點轉向抨擊民主黨、誇耀政績，使得他對民生議題的關注顯得「敷衍了事」。

據美國《有線電視新聞網》( CNN ) 指出，川普在演講中承諾：「我沒有比讓美國再次變得可負擔更高的優先事項。」但他隨後立即將高物價的責任完全歸咎於前任拜登政府與民主黨。他宣稱：「民主黨人說『物價太高了』，是的，它們太高了，因為（民主黨人）導致它們太高了，而現在它們正在下降。」他更堅稱，高物價問題已經在他的任內「全面下降」，並展示圖表聲稱實質工資正在上升、食品價格正在下降。

廣告 廣告

川普昨（9）日演說中，再將物價上漲原因歸咎在民主黨與前美國總統拜登身上。 圖：翻攝自拜登臉書（資料照）

然而，報導中分析指出，川普的這番勝利主義（triumphalism）與許多選民的真實感受形成巨大落差。據民意調查顯示，選民對川普經濟管理能力的信心正在下降，消費者信心指數接近歷史低點，且事實上，多數物價並未如他所說的顯著下降。一位自稱終身共和黨人的賓州居民向《CNN》表示，川普曾承諾讓事物變得可負擔，如今卻稱此為民主黨的「騙局」，這讓她感到「說不通」。

報導提到，在這次「脫稿」演說中，川普的大部分時間在嘲諷對手拜登、攻擊風力發電、誇耀他在 2024 年大選中的勝利，甚至堅持美國人能再次說「聖誕快樂」全歸功於他。

美國通貨膨脹創新高，民生用品價格上漲，民眾也難以支付帳單。（示意圖） 圖：翻攝自推特(資料照)

他雖然強調了「沒有對小費徵稅」等政策，但卻未提出任何新的具體計畫來解決高物價或《平價醫療法案》補貼即將到期，導致許多美國人保費將翻倍的問題。他還以「A ＋＋＋＋」來評價自己的經濟表現。

報導指出，川普上任後的關稅政策導致進口商品成本上升，使物價在今年年中再次上漲。他的個人興趣，如對白宮舞廳和改造杜勒斯機場的關注，以及他經常在佛羅里達州的私人俱樂部與富豪巨頭為伍，都讓他看起來像是一位「脫節的億萬富翁總統」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

(影) 泰總理竟稱不記得川普停火協議! 泰F-16空襲逾20次 還佔柬2村落

川普逼速回應「領土割讓」! 烏將自提「新和平計畫」 曝部署多款遠程導彈