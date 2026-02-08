不知道林宅血案？賈永婕籲「當權者給真相」 周玉蔻轟：無腦帶風向，替蔣家洗白？

（圖／翻攝賈永婕臉書）





改編自林宅血案的電影《世紀血案》，因翻拍前未取得林義雄及其家屬同意，引發社會撻伐。台北101董事長賈永婕驚呼，不知道這件事情就發生在她成長的年代，喊話當權者「想知道真相」、「請給大眾一個交代」。賈永婕又發文解釋，「我講的當權者到底是誰？其實就是當權者。當年的當權者請不要再掩蓋真相，勇於面對！現在的當權者請讓真相離我們越來越近。」媒體人周玉蔻在臉書開砲，賈永婕不僅無腦！還很壞！故意帶風向把千古慘案的責任推給現在執政的民進黨！

「跟當權者要真相？當權者？誰？」周玉蔻抨擊，當年案發時的當權者，就是你賈永婕前幾天接受王偉忠訪問時，得意忘形的附和他說你自己出身是「藍營」，還笑說當上了101董事長，被罵「背叛」的那個藍營祖宗：蔣家獨裁政權。

周玉蔻痛批，101當成自己網紅流量的私房玩具，不必動大腦，玩沒有成本的風險，一般人反正「娛樂一番」也懶得追究公器私用、吹噓膨風背後專搞個人公關、破壞公股公司董事長治理責任與義務的問題。但是，牽涉到林宅血案，關係人性與人命，真實與殘酷的蔣經國政府的黑暗手段，也可以照様無腦搶流量扮網紅嗎？不會Google嗎？沒有ChatGPT嗎？旁邊沒有人可以請教嗎？這麼嚴重嚴肅的問題，隨便三兩句話Po文？

周玉蔻怒轟，「林宅血案？那不只是林義雄先生的痛、台灣人的痛，那還是人類文明無底線的憤怒！沒有真相，比真相更令人空洞無底哀傷？你賈永婕有沒有心腸？有沒有血肉啊？！什麼叫要答案？什麼叫向當權者要答案？沒有答案、不給答案、掩蓋答案，就是當時的真相！你懂嗎？你懂嗎？你懂嗎？」

周玉蔻怒斥，「你賈永婕花瓶無腦風格的短短幾句話，故意裝傻裝無知裝幼稚，帶風向把目標指向已經執政10年的『當權者』民主進步黨，替國民黨蔣家洗白的企圖，跟那些拍攝「世紀血案」之徒有什麼不一樣？」「可悲！扭曲、無視歷史、輕率貼文，假裝正義女神！這種人居然還是『當權者』任命的官股公司董事長！」

周玉蔻說，貼文後被質疑替國民黨洗白，賈永婕回說她怎麼會不知道當權者是誰？是誰？為什麼不敢大大方方說是蔣家？是國民黨？「被抓包才補救，語意不清！更可惡！」

