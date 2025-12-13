不知道「67」就落伍了！最新網路迷因梗如何搞瘋美國家長

網路迷因梗「6-7」搞瘋美國家長和老師。翻攝thenightly.com.au



線上字典Dictionary.com今年10月選出2025年度代表詞，「6-7」兩個數字榮登寶座。過去一年以來，美國家長和課堂上的教師不斷忍受孩子們突然高喊「6-7」後狂笑，許多大人無法忍受而下禁言令，不准孩子跟進這股「6-7腦腐瘋」。但對青少年而言，越禁止就越有趣，「6-7」成了融入同儕的必備通關語，至於「6-7」究竟代表什麼意思?答案可說沒人知道。

什麼是「6-7」現象？

自今年年初起，美國社群網站開始出現各種「6-7」迷因梗影片。畫面中的人物會邊喊「six-seveeeeen（7的尾音拉長）」，雙手掌心朝上做出左右上下的衡量手勢。

這股風潮很快就蔓延至全美校園。當老師在課堂上要學生翻到第67頁，或是距離午餐時間只剩下6、7分鐘時，全班學生就像是感染了傳染病一樣，大喊「6-7」並做出對應手勢。

在南達科他州一間中學教導7年級學生的唐納布里恩（Gabe Dannenbring）形容：「就像瘟疫一樣，一種入侵孩子心智的病毒。你完全不能提到任何6或7的數字，否則就會出現至少15個孩子一起高喊：『6-7』。」

唐納布里恩曾統計，他在校園裡一天內能聽到高達75次的「6-7」。

老師們說，學生在沒有任何笑點下群體喊「6-7」，讓大人們完全搞不清楚這兩個數字究竟代表什麼意思？有專家說，這其實是孩子融入同儕的一種方式，讓同學覺得她/他夠酷，可玩在一起。

辛辛那提大學語言溝通教授費爾赫斯特（Gail Fairhurst）說：「這對他們來說像是語言遊戲，只有他們的人才知道怎麼玩。」

雖然和其他網路流行語一樣，「6-7」勢必會逐漸退燒，但語言學家瓊斯（Taylor Jones）指出，「6-7」的不同處在於，該詞彙沒有明確的用法和解釋方式：「我認為這是為什麼有人如此討厭這個詞彙的原因，但也是有人喜歡的原因。」

瓊斯說，只要喊出「6-7」，就代表能被某群體接受，而哪個孩子不想被團體接納？

「6-7」源起何處？到底是什麼意思？

沒人能為這個問題給出確切答案。但依據網路上的說法，「6-7」最先出現在費城饒舌歌手Skrilla的「Doot Doot (6 7)」歌詞裡。有人說「6-7」指的是費城的一條街名，也有人說是指「1067」警方通報代碼。此代碼通常指的是有死亡案件通報。

就在「Doot Doot (6 7)」去年12月走紅之際，美國高中籃球新星金尼（Taylen Kinney）在社媒上傳了一段影片，內容是隊友問他對星巴克咖啡的評價，而他雙手手心朝上並交叉上下擺動地說：「大概是6…6…6-7分吧」。在TikTok上有100萬人追蹤的金尼用「Doot Doot」中的唱到「6-7」的歌詞來為他的影片配樂。

除了金尼，其他網友也開始在與運動賽事有關的短片中使用「Doot Doot (6 7)」這首歌，包括談到身高6呎7吋的美國職籃NBA球員波爾（LaMelo Ball）。

今年3月，這股「6-7」風潮的代表面孔出現。一名少年在一場業餘籃球賽場邊對著鏡頭興奮地大喊「6-7」、同時做出金尼的手勢。這名少年被網路命名為「梅森67」，從此後便成為青少年毫無來由大喊「6-7」的代表人物，網路還出現不少他的謎因圖和影片。

老師和家長該如何應對？

部分學校老師和家長已下令禁止孩子喊出惱人的「6-7」，但專家說這可能會導致反效果。語言溝通教授費爾赫斯特說，一旦「6-7」被列為禁語，孩子們更想高喊，反抗大人。語言學家瓊斯也說，「6-7」的「存活時間」似乎比其他網路流行語要長，很可能是因為大人對這各自的反應太強烈。他說：「事實是，當你能用一些完全毫無意義的東西就激起某人的強烈反應，反而會讓它的壽命比原本預期的更長。」

現在有老師反其道而行。就像臉書現在被視為老人使用的社群媒體，年輕人改用其他社媒，而若老師和父母都開始亂喊「6-7」，很可能反而讓孩子們覺得無趣而放棄使用。

舉例來說，唐納布里恩每當在課堂上翻到第67頁時，就會故意大喊「6-7」！此時他的7年級學生就會抱怨他太老，不應該用這個年輕世代的流行語。唐納布里恩說：「如果老師不跟著玩，就會覺得很煩。如果跟著一起玩，大概15秒後就沒有人再喊了。」

瓊斯同意這位老師的作法：「想秒殺這詞彙的最簡單方法就是讓老師說它很酷。」

瓊斯還要家長別過於擔心，孩子們不停地喊「6-7」，不代表他們陷入「腦腐」（brainrotting），而是青少年族群的正常現象。他說，每個世代都有自己的流行語，就像是「cool」這個字，而語言本就是會不斷演進：「我們只是重複我們自己的歷史，這一點都不算是什麼新現象。」

誰是「6-7」接班人？

「6-7」存活時間已逼近1年，以稍縱即逝的網路流行風來說算是相當長壽。現在網路上已經有人開始想創造「6-7」的接班詞彙：「41」。當然也有相對應的手勢。

中學教師林賽（Philip Lindsay）說：「41已開始要奪走6-7的王冠了。但6-7是自然產生的，41則是被硬推上來的。」

