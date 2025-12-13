不知道「67」就落伍了！最新網路迷因梗如何搞瘋美國家長
線上字典Dictionary.com今年10月選出2025年度代表詞，「6-7」兩個數字榮登寶座。過去一年以來，美國家長和課堂上的教師不斷忍受孩子們突然高喊「6-7」後狂笑，許多大人無法忍受而下禁言令，不准孩子跟進這股「6-7腦腐瘋」。但對青少年而言，越禁止就越有趣，「6-7」成了融入同儕的必備通關語，至於「6-7」究竟代表什麼意思?答案可說沒人知道。
什麼是「6-7」現象？
自今年年初起，美國社群網站開始出現各種「6-7」迷因梗影片。畫面中的人物會邊喊「six-seveeeeen（7的尾音拉長）」，雙手掌心朝上做出左右上下的衡量手勢。
這股風潮很快就蔓延至全美校園。當老師在課堂上要學生翻到第67頁，或是距離午餐時間只剩下6、7分鐘時，全班學生就像是感染了傳染病一樣，大喊「6-7」並做出對應手勢。
在南達科他州一間中學教導7年級學生的唐納布里恩（Gabe Dannenbring）形容：「就像瘟疫一樣，一種入侵孩子心智的病毒。你完全不能提到任何6或7的數字，否則就會出現至少15個孩子一起高喊：『6-7』。」
唐納布里恩曾統計，他在校園裡一天內能聽到高達75次的「6-7」。
老師們說，學生在沒有任何笑點下群體喊「6-7」，讓大人們完全搞不清楚這兩個數字究竟代表什麼意思？有專家說，這其實是孩子融入同儕的一種方式，讓同學覺得她/他夠酷，可玩在一起。
辛辛那提大學語言溝通教授費爾赫斯特（Gail Fairhurst）說：「這對他們來說像是語言遊戲，只有他們的人才知道怎麼玩。」
雖然和其他網路流行語一樣，「6-7」勢必會逐漸退燒，但語言學家瓊斯（Taylor Jones）指出，「6-7」的不同處在於，該詞彙沒有明確的用法和解釋方式：「我認為這是為什麼有人如此討厭這個詞彙的原因，但也是有人喜歡的原因。」
瓊斯說，只要喊出「6-7」，就代表能被某群體接受，而哪個孩子不想被團體接納？
「6-7」源起何處？到底是什麼意思？
沒人能為這個問題給出確切答案。但依據網路上的說法，「6-7」最先出現在費城饒舌歌手Skrilla的「Doot Doot (6 7)」歌詞裡。有人說「6-7」指的是費城的一條街名，也有人說是指「1067」警方通報代碼。此代碼通常指的是有死亡案件通報。
就在「Doot Doot (6 7)」去年12月走紅之際，美國高中籃球新星金尼（Taylen Kinney）在社媒上傳了一段影片，內容是隊友問他對星巴克咖啡的評價，而他雙手手心朝上並交叉上下擺動地說：「大概是6…6…6-7分吧」。在TikTok上有100萬人追蹤的金尼用「Doot Doot」中的唱到「6-7」的歌詞來為他的影片配樂。
除了金尼，其他網友也開始在與運動賽事有關的短片中使用「Doot Doot (6 7)」這首歌，包括談到身高6呎7吋的美國職籃NBA球員波爾（LaMelo Ball）。
今年3月，這股「6-7」風潮的代表面孔出現。一名少年在一場業餘籃球賽場邊對著鏡頭興奮地大喊「6-7」、同時做出金尼的手勢。這名少年被網路命名為「梅森67」，從此後便成為青少年毫無來由大喊「6-7」的代表人物，網路還出現不少他的謎因圖和影片。
老師和家長該如何應對？
部分學校老師和家長已下令禁止孩子喊出惱人的「6-7」，但專家說這可能會導致反效果。語言溝通教授費爾赫斯特說，一旦「6-7」被列為禁語，孩子們更想高喊，反抗大人。語言學家瓊斯也說，「6-7」的「存活時間」似乎比其他網路流行語要長，很可能是因為大人對這各自的反應太強烈。他說：「事實是，當你能用一些完全毫無意義的東西就激起某人的強烈反應，反而會讓它的壽命比原本預期的更長。」
現在有老師反其道而行。就像臉書現在被視為老人使用的社群媒體，年輕人改用其他社媒，而若老師和父母都開始亂喊「6-7」，很可能反而讓孩子們覺得無趣而放棄使用。
舉例來說，唐納布里恩每當在課堂上翻到第67頁時，就會故意大喊「6-7」！此時他的7年級學生就會抱怨他太老，不應該用這個年輕世代的流行語。唐納布里恩說：「如果老師不跟著玩，就會覺得很煩。如果跟著一起玩，大概15秒後就沒有人再喊了。」
瓊斯同意這位老師的作法：「想秒殺這詞彙的最簡單方法就是讓老師說它很酷。」
瓊斯還要家長別過於擔心，孩子們不停地喊「6-7」，不代表他們陷入「腦腐」（brainrotting），而是青少年族群的正常現象。他說，每個世代都有自己的流行語，就像是「cool」這個字，而語言本就是會不斷演進：「我們只是重複我們自己的歷史，這一點都不算是什麼新現象。」
誰是「6-7」接班人？
「6-7」存活時間已逼近1年，以稍縱即逝的網路流行風來說算是相當長壽。現在網路上已經有人開始想創造「6-7」的接班詞彙：「41」。當然也有相對應的手勢。
中學教師林賽（Philip Lindsay）說：「41已開始要奪走6-7的王冠了。但6-7是自然產生的，41則是被硬推上來的。」
更多太報報導
川普宣布泰柬同意停止戰鬥 泰總理阿努廷未提停火
路透：輝達擬提高H200產量 因應中國強勁需求
前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控
其他人也在看
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 26
昔被台灣封殺4年！金像獎影帝「擺地攤求生」遭警驅趕：沒人敢用我
梁家輝是香港影壇的大咖影帝，曾參演過許多經典作品，其中成名代表作《垂簾聽政》中飾演咸豐皇帝，更在1984年一舉奪下香港金像獎影帝。日前他接受大陸節目「見非凡」專訪，回顧成名與低潮，坦言曾因被封殺而無戲可拍，甚至不得不擺地攤維持生計。他強調：「演員沒有爛角色，只有爛戲。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 164
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 121
賴清德公開罵藍白立委 吳子嘉痛批：簡直不像話
總統賴清德12日公開批評國民黨、民眾黨立委，指稱其不審總預算，還阻止1.25兆國防特別預算進入委員會審查，反而逕付二讀通過許多法案，嚴重影響國家安全。賴清德更嗆藍白立委未檢討改進、沒有得到教訓。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉驚呼，總統怎麼可以罵藍白立委，痛批他「簡直不像話」。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 95
網友吵翻...行李箱「託運貼紙」要撕嗎？ 桃園機場給答案
出國旅行時，行李箱上的託運貼紙是否應該撕掉成為熱議話題。近日有民眾在社群媒體發文認為「貼紙不撕會送錯、遺失」只是都市傳說，引發網友正反辯論。桃園機場對此給出明確解答，表示舊條碼若未撕除或貼紙過多，確實會影響機器判讀，可能導致行李輸送到錯誤航班。此外，行李保護套鬆脫、綁帶過長等也會影響行李運送順暢，提醒旅客出國時多加注意。TVBS新聞網 ・ 19 小時前 ・ 83
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世 她淚喊：這麼好的年輕人...
【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 78
4種杯子不要用！小心釋放毒物傷大腦、重金屬中毒 這種陶瓷杯也NG
喝水也可能會中毒？有些杯子可能含有鉛、鎘等重金屬物質，毒素會溶解在液體中，喝下去會導致腹痛腹瀉，嚴重的話甚至會損害神經系統，小心不要選錯杯子！ 近日有茶藝師「漫仔說茶」在《小紅書》中發文，指出幾健康2.0 ・ 1 天前 ・ 13
入冬最強冷空氣報到！鄭明典點出1現象「快速降溫」 恐冷到這天
鄭明典在臉書發文分享氣象署的地面天氣圖指出，位於右側的冷高壓偏北出海，將為台灣帶來較強的東北季風，水氣增多但氣溫下降幅度有限；而左側1054百帕的強勢高壓則沿著青藏高原移動，預期將帶來「快速降溫」的乾冷空氣，使氣溫轉變更加劇烈。此外，鄭明典也提到，預報員在台...CTWANT ・ 1 天前 ・ 7
獨家／韓援樂天三本柱將散？ 禹洙漢、河智媛恐不續留台原因曝光
中職樂天桃猿啦啦隊日前再度掀起話題。韓籍成員廉世彬、禹洙漢與河智媛的合約動向成為外界關注焦點，先前傳出僅有廉世彬獲得續留機會，而球團遲遲未正面回應，也引發更多揣測。據了解，樂天之所以低調處理，是因為仍在等待禹洙漢與河智媛所屬的韓國經紀公司MUGEN無限夢想能否成功籌措新一輪資金，以維持營運。若明年3月底開賽前公司仍無法找到金主，2位女孩恐怕只能黯然返回韓國，中止在台的活動。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 6
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃
女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 21
慟失劉真5年！辛龍今晚暴瘦露面霸氣復出發聲了
53歲的辛龍慟失愛妻劉真5年，他低調神隱演藝圈多時，今天終於正式上工，現身南港展覽館參加尾牙，賣力登台的他嗨喊：「大家好，今天非常榮幸為大家演出，非常開心！」辛龍上月才推出《春暖花開》、《一夫當關》2首新歌，今晚他頂著招牌光頭亮相，年過半百的他也蓄了白鬍，以全新的造型露面，看了瘦了一圈。自由時報 ・ 13 小時前 ・ 40
陳曉缺席岳父葬禮喝爛醉！陳妍希父親「生前對話」曝真實互動
陳曉缺席岳父葬禮喝爛醉！陳妍希父親「生前對話」曝真實互動EBC東森娛樂 ・ 13 小時前 ・ 9
熊本二廠驚傳停工？ 日媒曝「施工機全消失」 台積電回應了
台積電位於熊本縣菊陽町的熊本二廠，10月正式簽約動土，預計2027年12月將開始投產運作，主攻AI等高階應用市場的6奈米晶圓。不過據《日經》報導，現熊本二廠的工程突然暫停，且大型施工機具幾乎全不見，而供應商也證實接到暫停施工的通知。EBC東森財經新聞 ・ 23 小時前 ・ 39
60歲唐綺陽減重28公斤 大讚「銀耳」是瘦身好朋友
知名星座專家唐綺陽剛滿60歲，但如今的她減重28公斤、身形窈窕，讓人幾乎 猜不出她真實年齡。唐綺陽透露自己從去年5月開始執行減肥計畫，平均一個月減少2至3公斤。她之前曾開心分享成功穿上20年前購買的BURBERRY風衣的照片，連錄影時工作人員都大讚她從側面看已經快變成紙片人。唐綺陽表示：「瘦了，可以把20年前的Burberry外套再拿出來穿，現在穿男友襯衫真的是男友襯衫，不只是大隻而已了。」中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 54
Lulu搶先曝婚紗風格！ 陳漢典突然脫口「一家三口」
Lulu（黃路梓茵）與陳漢典將於明年（2026）一月舉辦婚禮，小倆口12日現身宣布，婚禮喜餅將選用喜憨兒與畫家幾米合作的「完美小孩」，落實公益。婚禮進度目前約五、六成，正在確認賓客名單，尚未寄出邀請，陳漢典笑稱桌數從40桌到80桌都有可能，「如果到時人氣低落，就拍台上就好！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 17 小時前 ・ 3
沒白養…阿嬤凍夜找嘸路「靈性小白引路」畫面曝！感動全網
忠犬小八真實上演！入夜低溫難耐，高雄旗津區中洲三路一名80歲林姓阿嬤騎著電動車外出，卻忘了回家的路，無助的還在後頭，報警接獲報案到場關心，但阿嬤無法回答地址，要送去哪傷透腦筋；警方眼尖看見一隻米克斯犬「小白」不斷在旁徘徊，有靈性般示意主動引路，成功帶阿嬤回家，事件曝光，感動全網：不愧是阿嬤養的。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 26
氣溫準備一路下滑！最冷時刻曝光 一圖看「雨下最劇時段」
中央氣象署今（12）日發布大雨特報，受東北季風影響，今日至明日基隆北海岸及宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨。未來天氣如何，民眾持續關注。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，需要留意降雨的地區，以及什麼時候將迎來最冷時刻。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 1
LINE通話沒聲音！元兇竟是「這APP」 官方曝解決方法
近日，有不少LINE用戶反映，通話時經常出現沒聲音或是講到一半突然聽不見的狀況。對此，來電辨識防詐APP「Whoscall」官方確認，是APP的「網站檢查」功能出現問題，且已針對iOS系統推出版本更新，呼籲用戶盡快更新解決通話異常的問題。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 發起對話
新款「皮蛇疫苗」2劑最高1萬8！各縣市補助一次看
帶狀皰疹疫苗是預防帶狀皰疹最好的方法，目前帶狀皰疹疫苗單針就要價最高5000元，新款基因合成疫苗「欣剋疹」單劑最高要價9000元！對此，近期不少地方政府已著手對弱勢及高風險族群民眾，提供帶狀疱疹接種免費或定額補助。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 40
7旬台大名醫無三高 愛吃2蔬菜顧血管
台灣「三高」（高血壓、高血糖、高…民報 ・ 14 小時前 ・ 5