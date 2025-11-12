不知郵局要脫帽！婦怒槓行員飆三字經挨告了

婦人疑似圖方便，穿著雨衣戴安全帽直接進入郵局辦事情，行員按照規定勸她脫掉安全帽，婦人卻以為故意刁難。（圖／TVBS）

高雄受到颱風外圍環流影響，間歇性的下雨，有婦人疑似圖方便，穿著雨衣戴安全帽直接進入郵局辦事情，行員按照規定勸她脫掉安全帽，婦人卻以為故意刁難，與行員槓上，過程中甚至飆罵三字經，結果挨告妨害名譽。

婦人疑似圖方便，穿著雨衣戴安全帽直接進入郵局辦事情，行員按照規定勸她脫掉安全帽，婦人卻以為故意刁難。（圖／TVBS）

事件發生在高雄新興區七賢一路的一間郵局，時間是11日下午3點多。當時因受颱風外圍環流影響，高雄出現間歇性降雨。洪姓婦人為了方便，直接穿著雨衣並戴著安全帽進入郵局辦理業務。根據郵局規定，為了辨識身分及防範犯罪，進入郵局的民眾需脫下安全帽等遮蔽物。黃姓經理依照規定上前勸導婦人，請她配合脫下安全帽和雨衣。

在爭吵過程中，婦人情緒失控，甚至飆出三字經等不雅字眼辱罵行員，情況惡化至警方必須介入處理的地步。（圖／TVBS）

不料，郵局經理的要求卻引發了婦人的強烈不滿。她認為行員是在故意刁難，因此發生激烈爭執。在爭吵過程中，婦人情緒失控，甚至飆出三字經等不雅字眼辱罵行員，使得現場氣氛十分緊張。

現場吵鬧不停，驚動警方到場處理。轄區中正派出所長張順凱表示，婦人不願配合郵局脫安全帽及雨衣等相關規定，當行員出面勸導時遭三字經等不雅字眼辱罵，因此黃姓行員已經提出妨害名譽告訴。

民眾在進入金融機構時，應了解並尊重相關安全規定，避免不必要的爭端。（圖／TVBS）

雖然下雨天穿脫雨衣和安全帽確實較為麻煩，但郵局作為金融機構，為了辨識身分和防範犯罪，確實有要求民眾脫下帽子、口罩等遮蔽物的規定。這類規定雖然沒有明確罰則，但行員通常會進行勸導。這次事件中，婦人誤將正常勸導視為刁難，最終挨告。這也提醒民眾在進入金融機構時，應了解並尊重相關安全規定，避免不必要的爭端。

