不矯情不做作，拿得起放得下的生肖

如果愛，請深愛，如果不愛，不管是分手還是被分手，最漂亮的姿勢，都應該是瀟灑的揮揮衣袖，不帶走一片雲彩。只是愛得起的人很多，放得下的人太少。各位容易為情所困的人兒，實在應該跟著科技紫微網的介紹，學學這些拿得起放得下的生肖的想法。

生肖牛

談感情傷錢，那就不談

屬牛的人在感情上比較明事理，以大局為重。對自己利益有損傷的事，他一定不強求。既然這段感情再談下去就會傷神傷錢，他便會果斷選擇馬上畫下停損點，沒啥好糾結的。離開不適合的人，賺錢要緊。

生肖虎

情願做陌生人也不要做賤人

對於「賤人就是矯情」這句話，屬虎的人一定會舉雙手贊成，所以他們也不願意做這樣的人。既然不能相愛，不適合做朋友，不可能做敵人，那就不要再假惺惺的藕斷絲連了。他相信，自己值得更好的。

生肖蛇

選擇了，故事就到這裡吧

一開始選擇牽手時，理性的屬蛇男女一定已經全面考慮，準備和對方走一輩子。如果事與願違，不能再繼續走下去，那麼誰付出得多壓根就沒有去計較的意義。對錯不在考慮中，生肖蛇的人兒一旦決定了就會痛快放手，給彼此自由。

生肖馬

走過就好，愛過再見

從來就不屑於扭扭捏捏、見不得光的地下情，屬馬的人愛就要愛得正大光明、熱情澎湃。說話直接，愛得爽快，不愛了自然也就「好漢不提當年勇」，你走你的路，我過我的橋。沒了情分，也就沒有了爭執和挽留的必要。

生肖猴

明日黃花不可留

雖是一個貪玩的傢伙，但猴子絕不會跟這個牽手，又想著那個的好。只有愛著愛著，淡了，有一方想散了，那就散了好了。過去的美好留在記憶裡，過去的傷害也不再提起，屬猴的人相信前面的風景會更美。