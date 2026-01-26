不碰甜、吃清淡也出事？50歲養生男「血管全塞住」 醫揪「元凶」嗨過頭
記者鄭玉如／台北報導
時序邁入歲末年終，尾牙與聚餐接連登場，歡聚之餘若嗨過頭，恐對健康造成負擔。心臟內科醫師蔡松恩分享，一名50歲男子平時生活規律，飲食清淡、不碰甜食，未料在一次跨年聚會中，他熬夜狂歡又吃麻辣鍋，突感覺不適就倒地休克，送醫檢查發現血管整個塞住，險喪命。
蔡松恩在健康節目中指出，一名50歲高血壓患者平時注重飲食，不吃太鹹、太油，食量也有控制，採取高蛋白、低澱粉飲食方式，甚至幾乎不喝含糖飲料與甜點，生活作息規律。
男子平時有參加社團活動，身為社團社長的他破例參加跨年活動，當晚先到朋友家吃飯喝酒，之後在陽台看煙火，凌晨續攤吃麻辣鍋，期間似乎有接觸雪茄或二手菸，直到清晨5點左右散場，男子突然向妻子說「我有點不舒服」，接著就倒地不起、失去意識。
蔡松恩提到，所幸男子的太太反應機警，趕緊進行CPR並叫救護車送醫，緊急做心導管檢查並使用葉克膜，順利將他搶救回來。經檢查發現，男子心臟的「左前降支動脈」完全塞住，他的血管內可能原本有10%至20%的小斑塊，平日生活規律，突然受到熬夜、暴飲暴食、重口味飲食及菸酒的刺激，導致斑塊破裂而塞住血管。
蔡松恩醫師形容，身體就像是一棟房子，平常雖然顧得好，但突然將它「丟到狂風暴雨加地震」的環境中，有時還是會撐不住而壞掉。
