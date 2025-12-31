不碰這東西！蔡依林大巨蛋備戰菜單曝 全靠蔡媽媽「兩道神湯」護體

Jolin演唱會造型共有6套，分別代表不同意義，她也透露自己演唱會的備戰菜單！凌時差提供

Jolin蔡依林昨晚（12/30）於台北大巨蛋舉辦「PLEASURE世界巡迴演唱會」首場演出，斥資9億台幣打造出的「愉悅宇宙」一夜洗版台灣社群平台。被稱為「奧運開幕等級」的演出不僅創下華語樂壇演唱會史上的新高紀錄，現場展出的華麗視效更讓歌迷大開眼界。首次挑戰大巨蛋高強度的體力演出，Jolin對自我管理的要求更勝以往，鬆口演唱會的備戰狀態！

蔡依林演唱會各種大型華麗道具斥資1.7億打造，除了舞台硬體驚人，Jolin在演唱會上換穿6套華麗百變的造型，也是全場吸睛焦點。每套服裝不僅各有獨特的主題，更展現出跨越時空的時尚張力。

海鮮與魚湯補足天后體力 堅持不碰味精守護完美聲線

首次挑戰大巨蛋高強度的體力演出，Jolin對自我管理的要求更勝以往。提到開唱前的飲食控制及維持好體力的秘訣，她透露自己偏好以「海鮮」來補充能量，並嚴格遵循演唱會期間「不碰味精」的原則。

她解釋：「因為味精容易導致口渴，我擔心在台上會一直想找水喝，進而影響演出的節奏與聲線。」除了精確的飲食調配，最強大的後援莫過於蔡媽媽的愛心，每天早晚定時燉煮魚湯與雞湯，讓Jolin補充豐富的膠原蛋白，用滿滿元氣與絕佳體力面對高難度的挑戰。

蔡依林這套「大地精靈」造型，被眼尖網友挖出腳上的鞋子是來自MM6 Maison Margiela 與Salomon 聯名的thigh-length chunky boots。凌時差提供

六套華麗造型跨越時空張力 蔡依林自曝開唱最怕「這件事」

Jolin坦言每次開唱最擔心的一件事，並非體力不支，而是必須在極短時間內完成每一個段落的「快速換裝」。她表示：「因為每次造型都很複雜，所以最擔心的就是從換衣服到站定位的時間，不過這次團隊超厲害，在多次彩排磨合下，已經完全能跟上節奏。」顯示出天后與幕後團隊之間深厚的默契。

音樂總監曝300頁劇本秘辛 集結金獎團隊克服大巨蛋音場難關

此次演唱會的音樂表現同樣引發熱議，音樂總監Starr Chen陳星翰在社群平台透露，為了完美呈現「愉悅宇宙」，蔡依林要求他先讀完300頁的完整劇本，確保每一段樂聲與道具、畫面、舞蹈的意涵完全契合。音樂團隊集結了陳君豪、簡道生等金獎好手，鼓手更邀來「草東沒有派對」的鳥人坐鎮，將全場歌曲重新改編，融合電影配樂與搖滾風格。

面對大巨蛋複雜的音場，陳星翰強調音響團隊全力投入，就是希望能帶給全場觀眾最頂級的聽覺享受。對於網路熱議的「光明會」傳聞，他也幽默回應，如果Jolin是光明會，那他就是金城武，甚至願意「獻祭肥肉」力挺這場華麗冒險。



