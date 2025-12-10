不確定因素仍高 神達11月營收月減35.63%

文 ‧ 杜立羽

神達(3706)公布11月合併營收達78.22億元，月減35.62%，年減0.88%，整體營收不如市場預期，使得今日股價向下開低重挫下跌超過6%以上，向下摜破所有均線，但累計今年前1-11月營收達950.24億元，仍較去年同期成長79.46%。

先前神達法說會表示，目前觀察預期明年仍充滿較高的不確定性，11月營收放緩，主要受到客戶資料中心安裝時程及產品組合調整的影響稍有波動，但整體成長動能仍然穩健。

受惠於超大型資料中心及雲端服務業者客戶需求持續成長，公司將持續進行國際佈局，加上新廠在明年陸續啟動，對於明年營運成長仍維持看好。同時車用電子和智慧物聯等業務維持穩定成長，提供基本營收獲利表現。

神達採取品牌＋ODM的混合商業模式，並以垂直應用為核心策略。公司認為 AI 要真正落地，必須依照不同情境打造專屬解決方案，而非只聚焦單一領域....閱讀更多



