不租女友回／唐勝一
唐勝一
進入臘月，距離過年就不遠了，猶如一根燃得旺旺的紅臘燭，越來越短。長年漂泊沿海打工的華君，近日連續三四晚做夢，回到山溝老家。醒來時，他沒了夢裏的歡喜，登時情緒低落，唉聲歎氣:咋回啊？回去咋過爺爺奶奶和爸爸媽媽那一關？
“乖孫崽，帶老婆一起回家過年啊。”奶奶昨天又打來電話，啰哩啰嗦的叮囑過七八遍。爺爺還大聲飆著狠話:“要是一個人回來，就別想進家門。”
可憐天下父母心呢，爸爸媽媽也催過不歇。視頻電話裏，媽媽沖華君笑著講:“君兒啊，還是上一次的那個女朋友吧？別嬉皮笑臉的，正經點，說正事。你都28歲了，該有兒女啦。我和你爸都怨你太花心，幾次帶回的妹子都不錯，咋就談一個黃一個，可別挑花了眼嘍。你不急你不急，可我和你爸都急著抱孫娃呀。”
每次做夢醒來，他就頭大，家人一個勁地逼逼逼，他也只能演戲忽悠家裏人。
他24歲那年，帶女朋友回老家過年可把家裏四位老人樂得轉了少年:古稀的爺爺，有慢性哮喘病疾也好了不少，至少沒有不停的咳嗽；老奶奶患風濕關節炎，行動不便，陡然扔下拐杖，去菜園摘菜，行走得健步如飛呢；媽媽那張愁眉苦瓜臉，也似春天一般燦爛如花；爸爸呢，從來不喝酒，卻打開一瓶賴茅酒，提議說，“兒媳婦上門，全家人都高興，就舉起酒杯，幹，賀喜賀喜。”
就這麼個被家人贊得不要不要的好妹子，華君硬是沒有談成功。“君兒，咋分手了？”他在電話裏回復媽媽:“成與不成，都很正常嘛。要不咋叫談戀愛呢。談著談著才瞭解，談了才有選擇。媽，你應該懂，強扭的瓜不甜嘛。”“我不管你這些，但我得跟你講清楚，你回家過年時，必須得帶女朋友一起來。”“好嘞。”華君表示，“找女朋友的事，兒子絕不讓家人失望。”媽媽憤憤掛斷電話，轉念一想，眉目舒展，咧開嘴笑著，仿佛懸著的心兒歸回了原處。
華君沒有食言，每次回老家過年都帶著女朋友，且一年一換，一個比一個漂亮，令鄉親好生羡慕。他第二次帶女朋友回家時，他媽媽總想跟妹子單獨相處談談，可他們不給機會，不是妹子婉言謝絕，就是兒子進行干涉。“媽，她路途辛苦，想早點休息，你纏著她說啥嘛？”“好好好，晚上不行，那我就明日白天跟她聊聊家常。”“媽——”華君瞪著媽媽，“你有沒有搞錯，是我和她搞對象，你要給我和她談情說愛的時間才對，你咋要佔用我們的時間幹嘛？”
華君帶第三個女朋友回老家過年，媽媽跟爺爺奶奶們商量好，捨得花錢購買一批拜年禮物。媽媽指著兒子的女朋友，開啟笑口:“妹子，我們帶你去走親戚吧，年禮我都備了，你就跟著去收紅包吧。”華君瞥眼媽媽:“媽，你咋出的餿主意啊？麗麗是城裏人，不習慣走親戚。再則，現今的年輕人，哪個不是抱著手機不放啊？麗麗是有性格的嘍，你可別惹毛了她，到時就不好收場嘍。”媽媽當即低下頭去，喃喃細語:“我不也是為了你們好，讓她多收點紅包錢麼？”老人家嫌這話說的不夠，不會被理解，便走到麗麗跟前，反倒像個娃兒做錯了事兒去道歉，低聲道，“美女莫見外，你不去沒關係，我們不強求。等你嫁進我華家來，我再領著你去走親戚也不遲。”
鄉親們常說，凡事不過三。可華君談了三個女朋友都沒成功，華家的四位長輩不由得擔憂起來。他們的想法很實在，華君帶女朋友回家，家裏次次都要打發大紅包，加上辦吃的和購買首飾，要花費不少錢呢？還有，華君自己還得在女朋友身上花大錢吧？如此幾年，已不堪重負。華君不但沒有往家裏寄錢，家裏還要倒貼他交女朋友的不少錢呢。俗話說的好，坐吃山空。家裏省吃儉用，為華君婚事積存下來的28萬元就花掉了8萬多。
當華君帶著第四位女朋友回來過年時，爺爺奶奶和爸媽的熱情減了一半，就像一鍋子燒開的沸水，過了一陣，已經不燙不冷。女朋友娜娜抬頭看華君，水靈靈的雙眼像是在說話，你的家人不歡迎我哪。華君明白，靈機一動，用說笑來破解尷尬。他牽上娜娜的手:“娜娜，誰讓你長得這麼俏啊，高個頭，細蠻腰，五官精緻，皮膚白皙，一笑兩酒窩，還前凸後翹的性感，不亞於T臺的東方模特，美得都讓我爺爺奶奶、爸爸媽媽看傻嘍。”娜娜淺淺一笑:“是嗎？”華君媽媽帶頭誇張說好話:“是，妹子你長相太漂亮了。”華君提醒媽媽:“媽，娜娜是東北人，叫姑娘，莫叫妹子。”媽媽點著頭:“好好好，叫姑娘，娜娜姑娘。”
尷尬化解後，各人緊繃的臉面都放鬆而有了光亮，其心情也好起來，有說有笑。吃完晚餐，大家坐在堂屋裏聊天。媽媽話最多，一張口就把話題往兒子和娜娜交往情況方面引。年輕人腦瓜子靈泛，沒上媽媽的當，巧妙應付，答非所問，甚或對答如流呢。不過，要是媽媽繼續盤根問底，恐怕要摸半天腦殼絞盡腦汁，才能想去答詞應付，說不准還會牛頭不對馬嘴而露餡的。娜娜打個哈欠，起身拽把華君，嗲聲嗲氣說:“君君，我瞌睡了，陪我睡覺去。”
四位老人聽得愣神了。回過神來，則高興得不得了。待華君挽著娜娜走進臥室，老人們悄悄議論:“嘿嘿，出乎意料，原來不是我們想像的那樣，這回真有戲了。”
爺爺回到自己臥室，高興著看眼老伴:“老婆子，拿出4千塊，我給孫媳婦封紅包。”“不急嘛。”奶奶說，“要是真有那事啊，4千少了。”“你咋知道他們有沒有那事呢？”奶奶狠瞪一眼:“看你老糊塗的，這辦法簡單的很嘛。”“麼子辦法？”奶奶附著爺爺的耳根嘀咕幾句。爺爺聽得笑噴了，抬起手來在空中敲了敲:“老婆子，你可是越老越不正經啦。”
奶奶的辦法就是偷偷去門邊聽床。老人家把耳朵緊緊貼在門板上，沒聽半會，門從內裏開了，險些讓奶奶栽進屋去。華君伸手扶著:“奶奶，您這是幹啥？”“嘿嘿，沒幹啥？”老人家做賊心虛，邊說邊溜了。
華君關好門，跟娜娜講:“我奶奶偷偷來聽床了，要是不弄出點真動靜來，恐怕就會露餡。”娜娜撒著嬌:“你真幹呐，那可得加錢啰。”“好，我加錢。”華君說，“本來我們講好的，我家給你的紅包，你拿百分之十，其餘全部退給我。現在我們講定，你只要同意我的要求，我就將爺爺奶奶給的紅包錢全部給你，我是分文不要。”“真的？”“紅包到時塞給你，我敢講話不算數麼？”二人講好後，就像乾柴遇烈火，激情四射，幹得床板吱吱嘎嘎唱歡歌。
奶奶不甘心，稍停片刻，又來到華君的臥室門邊，貼耳細聽，床板在響。老人家難掩內心的喜悅，趕快回到臥室告訴老頭子，與之共同分享。
奶奶從衣箱底下翻出一遝錢來，數出8千元遞給老頭子:“給8千元，你封吧。”老頭子將錢裝進紅包，欲封口時講:“反正成了我華家的人，就莫在乎2千元了，乾脆封個1萬元的大紅包。”“要得。今天你算是說對了。”
次日一大早，爺爺奶奶就將萬元紅包塞到娜娜手裏，咧開缺牙的嘴，講話管不住風:“孫媳婦，你收下。你跟君君好上，是我華家祖墳冒青煙呢。”
往事不堪回首，但這曲鬧劇還得繼續。眼看10來天就要回老家過年，華君像個老把式一樣，又聯繫上了一位出租女。通過視頻，看清身材相貌，再談定租金以及所租天數，還談妥細節免得露陷，並付上400元定金。
家裏再來電話催促，華君便底氣十足了:“放心吧，我會給你們一個驚喜。”
他講定後，就提前給二人買好了高鐵車票。
日子過的飛快，離回老家過年不幾天了，華君卻愈發矛盾，情緒低落得連夜失眠。他老在琢磨，我如此的租女朋友回家，騙爺爺奶奶和爸爸媽媽，哪是孝順啊？分明是實實在在的大傷害嘛！不，再也不能騙家人了！
乘高鐵的先天，華君退了一張車票，還通知出租女解除租約，定金不要了。
華君一人回到家。四位老人見著，個個驚愕得半晌沒說話。
“你女朋友呢？”媽媽走近兒子，板著臉問。
接著，爸爸，爺爺奶奶三人，幾乎同時重複著一句話:“你女朋友呢？”
華君臉紅發燙，低頭回答:“我沒有女朋友。前幾年所帶回的女朋友，都是花錢租來的。本來是想讓你們莫為我的婚事操心，哪曉得反而對你們是一種更大的傷害。我對不起你們，我才痛改前悔，不再租女朋友來自欺欺人啦。我講句負責任的話，我會積極去找個真愛，也真想結婚成家。爸媽要是能幫我物色，只要雙方願意，我會同她好好交往的。”
華君進到屋裏，屁股還沒座穩，就聽到爸爸媽媽去到禾坪場上，分別給各自熟悉的媒人打去電話，請他們給兒子華君說媒。
對門的山坡上，突然飛來幾只喜鵲，歡快跳躍，喳喳喳地唱起了歡樂歌。
老爺爺一邊咳嗽，一邊走出屋子:“上天有眼啊，都派喜鵲來報信了，我家君君孫兒的婚事有譜了，我盼著的四代同堂，就要快嘍。”說完哈哈大笑，笑聲不時被咳嗽打斷，咳嗽暫停，他接著又笑，其笑聲融入喜鵲歡唱的歌聲裏，蠻悅耳動聽。
