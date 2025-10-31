不穿鞋子跑步比較符合人體工學嗎？【破除迷思】 | Women's Health

COPYRIGHT: Getty Images

不穿鞋子跑步（又稱為：赤足跑 barefoot running）近年成為一股風潮，許多人認為「人類天生就是赤腳跑步的動物」，因此不穿鞋子或穿沒有特定功能的鞋跑步，更符合人體工學，能降低膝蓋衝擊、減少運動傷害。這種觀念也因為一些暢銷書與馬拉松跑者的分享而快速流行。到底跑步要不要穿鞋子呢？

【破除迷思】不穿鞋子跑步比較符合人體工學，對還錯？

答案是：對

原因是......

發表在《自然》（Nature）期刊中的一篇研究顯示：不穿鞋子跑步確實會改變跑步的「落地型態」——穿鞋子時，多數人的後腳跟會先著地；而不穿鞋子跑步時，很多人會轉為用前足或中足落地，而這樣能夠減少膝蓋的受力。

此外，因為現代鞋子過度支撐足部，高足弓、厚鞋底、窄楦頭……這些設計看似保護腳，卻讓足弓肌肉懶惰、變弱。足弓一旦不夠有力，走路或跑步時膝蓋、腳踝就會承受更多壓力，久而久之容易受傷。這也是為什麼赤腳跑看起來步伐更輕盈、膝蓋受力更均勻。

不過，赤腳跑並非人人適合，尤其是已有足底或膝蓋疾病的人。建議運動時可以逐步增加不穿鞋子的時間，或者選擇極簡鞋、楦頭寬鬆、少支撐的鞋款，慢慢讓足弓肌肉恢復力量。

結論：赤腳跑的核心好處不是「直接治膝蓋痛」，而是喚醒被鞋子保護得太好而變得懶惰的足弓。足弓恢復自然功能，整個下肢受力更均勻，膝蓋自然更健康。因此，不僅運動時可以嘗試赤腳，平時也要選擇正確鞋款，避免高跟、尖頭鞋這種讓足部不適的鞋子，才是長久保護膝蓋的聰明方式。

