不穿NIKE套裝了！馬杜洛「穿新衣」上銬還比讚 品牌官方發聲了

美軍3日突襲委內瑞拉、逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫妻，馬杜洛被捕後移送美國時，原本穿著全套NIKE套裝，不過抵達紐約後換上美國服飾品牌「ORIGIN」的藍色連帽上衣，還在大批探員包圍下，伸出被上銬的雙手比讚，畫面曝光後引發網友熱議，服飾品牌Origin也分享該張照片，表示「歡迎來到美國」。

根據開源情報組織「OSINTdefender」4日公開3張照片，馬杜洛抵達紐約史都華國際機場時，已換掉先前被捕時的NIKE套裝，改穿黑色毛帽、藍色連帽上衣、深藍色長褲、白色長襪、黑色拖鞋，還在和大批美國緝毒局（DEA）探員合影時，在雙手上銬的情況下伸出兩隻大拇指比讚，衝突畫面引發熱議，也讓OSINTdefender特地截圖發文表示「他看起來異乎尋常的高興（He seems to be unusually happy）」。

有眼尖網友發現，馬杜洛新亮相的上衣，正是標榜美國製造的服飾品牌「Origin」藍色連帽上衣。Origin也在臉書粉專發文表示「歡迎來到美國」，更透露馬杜洛的連帽上衣顏色是「愛國者藍」（Patriot Blue），品牌將有同色新品襯衫開始預告。根據Origin官網顯示，馬杜洛同款連帽上衣是美國製造，售價為79美元（約台幣2,500元）。

紡織業者粉專「扛布者-為紡織而活的男子」則指出，馬杜洛換上Origin的連帽上衣是一種宣傳戰，因為Origin是美國品牌、美國公司、美國製造，是美國製造業復興的代表之一，完全符合美國總統川普「美國優先」的價值觀。

