不立碑、不造墳！台中十年環保葬減碳33.8座大安森林公園

台中市政府推動多元環保殯葬政策成果逐年展現，統計自民國105年至114年間，市民選擇樹葬累計2萬2468件、海葬281件，合計減少約1萬3085.3噸碳排放量，相當於33.8座大安森林公園一年的碳吸附量。

大肚山納骨塔樹葬區去年6月啟用皆採循環使用設計，兼顧長期容量與土地永續。（圖／ 台中市生命禮儀管理處 提供）

民政局長吳世瑋表示，在高齡化社會下，殯葬方式不僅是家庭選擇，更攸關土地利用、能源消耗與環境永續，市府將持續透過政策引導，鼓勵市民採行更友善環境的告別方式。台中市114年死亡人數達到2萬681人，其中選擇樹葬者共3696件、海葬42件，全年環保葬比例突破18%，相當於每5位市民中就有1人選擇環保葬。

吳世瑋指出，樹葬強調不立碑、不造墳、不進塔，已成為重要且具代表性的安葬新選擇。因應未來需求，市府已於北屯、大雅、神岡、清水、大甲、大肚、沙鹿及太平等地設置8處樹葬區，總面積近4.4公頃，可提供超過3萬3600穴位，除北屯歸思園已休葬，皆採循環使用設計。

太平樹葬園區去年1月啟用-透過循環葬方式讓逝者入土為安 。（圖／ 台中市生命禮儀管理處 提供）

市府持續擴增樹葬設施量能，今年3月將啟用東勢第一公墓及潭子生命紀念館樹葬區，北屯第28公墓樹葬區則預計於116年8月啟用，未來可再增加1200個以上穴位。同時透過減免樹葬規費措施，凡採行樹葬者可免收3000元規費，期盼透過政策引導讓身後事的永續選擇減少環境負擔。

吳世瑋進一步指出，自開辦海葬服務以來，105年至114年間累計已有281位先行者選擇回歸大海。今年4月至9月預計辦理6場次聯合海葬，每場提供8個名額，全年可服務48位先行者，並將於今年9月攜手彰化、南投、苗栗及雲林縣共同辦理中彰投苗雲聯合海葬。

先行者在清水梧棲漁港回歸大海懷抱。（圖／ 台中市生命禮儀管理處 提供）

為減輕家屬經濟與心理負擔，市府持續推動聯合奠祭服務，每月第二及第四週星期三上午於崇德殯儀館景福廳舉行，提供遺體冷藏、禮廳、誦經、入殮及火化等多項免費服務。自民國100年至114年間，已有2647位市民受惠，在莊嚴而溫暖的儀式中圓滿完成生命告別。

台中市生命禮儀管理處長柯宏黛說明，葬禮不僅是一種悼念儀式，更是對生命價值與環境永續的雙重承諾。市府結合聯合國SDG11永續城鄉的目標，持續透過海葬、樹葬及聯合奠祭等多元、簡約且富含人文關懷的環保殯葬服務，陪伴市民走完人生最後一段旅程。

樹葬強調不立碑、不造墳、不進塔，儀式簡潔又不失心意。（圖／ 台中市生命禮儀管理處 提供）

