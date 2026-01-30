【不符人設？】《惡靈古堡9》全新片段里昂對無辜護士「見死不救」引發熱議

(合成來源：卡普空)





隨著《惡靈古堡：安魂曲》上市日期的接近，卡普空陸續向玩家們揭露了更多的遊玩片段，藉此強調里昂以及葛蕾絲兩位主角各自在遊玩風格上的差異，然而，近期某一段聚焦在里昂身上的遊玩展示卻因為一個小細節引發了玩家的議論。

打從卡普空正式揭曉《惡靈古堡》系列經典角色里昂將會在正傳第九部作品《惡靈古堡：安魂曲》中登場後，不少粉絲對於本作的期待都達到了一個新高。就從目前公開的畫面來看，他早已不是《惡靈古堡2》初登場時的菜鳥，但也少了《惡靈古堡4》時的那種從容幽默，而是變得更加老練疲憊，雖然他偶爾還是會耍耍嘴皮子。

廣告 廣告

考慮到這是這位角色睽違超過 14 年的再登場，許多粉絲都相當期待《惡靈古堡：安魂曲》將會為他的故事帶來什麼樣的轉折。然而，最近公開的一段展示是影片卻在粉絲之間引發了許多論戰，認為里昂對於某個發展的反應有點「不符人設」。

在上週公開的《惡靈古堡：安魂曲》最新展示中，玩家看到了許多聚焦在里昂以及葛蕾絲的遊玩片段，藉此強調兩位主角在玩法以及氣氛上的差異。 然而，在展示里昂的遊玩片段時，玩家能在一段過場動畫中看到一位護士前來警告里昂院內疑似爆發了生化危機，就在此時，一位明顯已經感染的醫生緩從她背後緩緩靠近，並啟動手中的電鋸慘忍地將她殺害，但令粉絲困惑的是，里昂雖然已經拔槍瞄準醫生，但卻對護士見死不救。

許多粉絲都認為這樣的發展並不符合里昂「熱心助人」的人設，不解身經百戰的他反應為何會如此慢半拍，甚至還在目睹無辜之人慘死後，只是帥氣地躲開了殭屍醫生的電鋸攻擊，然後十分冷靜地說了一句搞笑台詞－「我想問問其他醫生的意見」。

《惡靈古堡：安魂曲》將於 2 月 27 日登上 PC、PS5 以及 Xbox Series X|S 平台

