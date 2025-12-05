不符共打機制！中國連2天突襲遣返 陸委會：不滿意

台北市 / 綜合報導

中國公安未循兩岸共打機制，3日先以小三通方式，直接遣送10名台籍詐欺嫌犯至金門。昨(4)日又遣送3名詐欺犯返台，但卻是在沒有通知刑事局情況下，讓人搭上飛機，其中還有兩人是通緝犯，幾乎等同「丟包」。陸委會發言人梁文傑表示，對岸知會時間緊迫，不符過去共打機制，坦言對大陸公安處理方式不滿意，但傾向務實處理，「先把人帶回來再說」。

鹹粥阿嬤說：「(孫子)現在住在飯店，(誰打電話給妳的)，我孫子啊。」面對鏡頭鹹粥阿嬤，眼中藏不住笑意，因為終於等到孫子消息，今年年初彰化這名鹹粥阿嬤，賣粥籌錢想要救孫子，如今終於盼到孫子回來。

鹹粥阿嬤說：「很開心啊(怎麼聯絡到的)，他打電話回來說，警察把他帶來金門。」特別準備替孫子準備木炭火爐，就等人回來，陸委會證實日前，中國釋放10名台灣人，現在人都在金門。

陸委會副主委梁文傑說：「但是確實有10位涉及詐騙罪的國人，在中國大陸服刑期滿然後回來台灣。」

12月3日中國公安先是將，涉嫌在緬甸柬埔寨詐騙，在中國服完刑的10名台灣國人，從廈門坐船到金門，4日下午6點多，另外3人再自行坐飛機返台，警方後續接獲通知，立刻到松山機場將人帶回。

陸委會副主委梁文傑說：「那我們現在也在做查證的工作，這一次的遣返，確實和我們過去所講的，這個兩岸共打的機制是不太一樣，我們雖然不滿意，但是還是要務實的處理這個問題。」

以往兩岸共打機制，台灣中國雙方窗口，都會互相通知並正式行文，約定如何移送也都有固定管道，但這次中國匆匆交人，讓台灣相關單位急忙應對，陸委會表示雖然不滿意仍務實處理。

