不符合美國利益！川普簽令退出66個國際組織

▲白宮7日發布聲明，指川普總統已簽署一份備忘錄，指示美國退出66個「不再符合美國利益」的國際組織。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國當地時間7日，白宮發布聲明表示，川普總統已於當天簽署一份備忘錄，指示美國退出66個「不再符合美國利益」的國際組織，命令所有行政部門和機構，停止參與、資助35個非聯合國組織和31個聯合國機構。

根據白宮官網資訊，川普在去年2月4日發布第14199號行政命令（退出並停止向某些聯合國組織提供資金，並審查美國對所有國際組織的支持），該命令指示國務卿與美國常駐聯合國代表協商，對美國作為成員並提供任何類型資金或其他支持的、所有國際政府間組織，以及美國作為締約方的所有公約和條約進行審查，以確定哪些組織、公約和條約與美國的利益相悖。如今，國務卿已提交審查結果報告。

廣告 廣告

在看過報告並與內閣成員商議後，川普認定若美國繼續成為文中所列組織成員、參與或提供支持，將有悖國家利益，依據憲法和法律賦予的總統權力，指示所有行政部門和機構立即採取措施，盡快使美國退出相關組織。

從白宮公布的清單內容來看，美國將退出的31個聯合國組織，包括：聯合國氣候變化框架公約（UNFCCC）、聯合國國際法委員會（ILC）、國際貿易中心（ITC）、聯合國貿易和發展（UNCTAD）、聯合國經濟和社會事務部（UN DESA）、聯合國大學（UNU）及其他機構。

此外，還有35個非聯合國組織，包括：聯合國政府間氣候變遷專門委員會（IPCC）、國際再生能源總署（IRENA）、國際自然保護聯盟（IUCN）、無碳能源合約（24/7 CFE）、國際棉花諮詢委員會（ICAC）、國際熱帶木材組織（ITTO）、大西洋合作夥伴關係（PAC）、泛美地理與歷史研究所（PAIGH）、國際藝術委員會與文化機構聯盟（IFACCA）、國際鉛鋅研究小組（ILZSG）等等。

資訊來源：白宮官網

更多 NOWnews 今日新聞 報導

可以交流但禁止買賣！格陵蘭人：不想丹麥vs.美國「二選一」

抓非法移民出事！1女遭聯邦執法人員擊斃 明尼蘇達州掀示威

掛俄羅斯國旗也沒用！美國於北大西洋扣押油輪 莫斯科跳腳譴責