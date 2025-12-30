不等中央了！基隆捷運先期工程開工 北北基加速軌道建設

（記者陳志仁／新北報導）基隆捷運工程經費目前正由中央審議中，為確保工程進度不受影響，新北市與基隆市率先啟動先期工程；新北市長侯友宜與基隆市長謝國樑今（30）日共同出席基隆捷運先期工程開工典禮，期盼工程如期推動，未來串聯捷運汐東線及臺北市民生汐止線，帶動北北基整體發展。

圖／侯友宜期許基隆捷運未來銜接捷運汐東線及臺北市民生汐止線後，帶動城市風貌的更新。（新北市政府新聞局提供）

侯友宜表示，基隆捷運全長約15.6公里，設有13座車站，路線自基隆八堵出發，沿基隆河谷廊帶進入市區，經南陽大橋後銜接臺北南港，橫跨基隆、新北及臺北三市；為確保2033年如期完工，新北市與基隆市採取「細設先行」、「機電後擴」、「先期工程率先施工」及「地下段統包工程先招標」等四大優先策略，透過前期作業提前展開，有效縮短整體施工時程。

廣告 廣告

侯友宜指出，採用「機電後擴」可確保系統一致性，未來民眾可自基隆「一車到底」往返汐止、南港甚至大稻埕，大幅提升通勤便利性；新北市也將承擔捷運建設與營運角色，並配合基隆市沿線都市計畫與開發，導入更多公共建設與資源，促進區域轉型發展，讓北臺灣共好。

新北市政府捷運工程局長李政安說明，基隆捷運先期工程決標金額約1.97億元，選定位於山坡地的SB19站優先施工，因該區需辦理水土保持審查及樹木移植作業，相關前置程序較為繁複；先行施工有助後續站體工程銜接，縮短整體工期。先期工程內容包含擋土排樁、開挖及排水設施等。

捷運局補充，基隆捷運綜合規劃於2024年初獲行政院核定後，新北市即啟動基本設計，高架段細設已於今年7月展開，地下段統包工程也已上網招標；待工程經費審議通過後，土木及機電即可決標開工，即可全面進入主體工程施工階段。

更多引新聞報導

IN觀點／三重市場遷蘆洲爭議 陳俊維挺民意守原地重建

三鶯線凌晨測試擾眠 居民陳情吳昇翰強力追責

