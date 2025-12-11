不等員工出事才輔導！奕力科技提前導入照顧管家，實踐「照顧不離職」

員工平均年紀40歲，奕力科技預見超高齡社會的需求，超前布署，導入照顧管家，營造「照顧不離職」友善職場，是員工最堅實後盾。

奕力科技員工年紀多介於35～40歲，不算太「資深」的公司，但2023年成立ESG永續發展委員會時，就與民間長照平台「愛長照」合作，提供員工家庭照顧諮詢與資源串聯。方案推出第1年，永續長陳瑞文就受惠。企業對員工高齡眷屬的照顧與協助，陳瑞文感觸很深。

陳瑞文的岳母患有輕微失智及糖尿病，平時與其他家人同住，但年輕人白天上班，多數時間仍是老老照顧。某天早晨，岳母忘記吃早餐，血糖過低昏迷，岳父以為老伴還在睡夢中，過了好一段時間才兵荒馬亂送醫。

雖然岳母的身體穩定了，但出院後的居家照顧才是考驗。這次事件，讓家人意識到，長輩已進入需要他人協助日常打理的階段，但第一次遭遇長輩有照顧需求，讓他不知該從何下手。陳瑞文啟動公司與愛長照合作的家庭照顧管理服務，在愛長照的照顧管家協助下，擬定長輩照顧計劃、取得資訊與資源。

照顧管家先幫陳瑞文盤點自身狀況，規劃照顧重點，檢視社會和政府有哪些資源，接著啟動長照2.0居家照護，引入政府的長照個管師，由居服員提供居家照護服務，接著安排岳母到日間照護中心，延緩失智症的退化。

「我們可以自己查詢相關資訊，但有專家系統性告訴你如何運用各種資源，會更安心，」陳瑞文說。

目前奕力科技已有多名員工使用愛長照服務，最大反饋是在慌亂無助的時候，有人協助理出頭緒、陪著員工和家人一起度過艱難的時刻，「在黑暗中找到明燈，彷彿吃了定心丸，是很棒的事，」陳瑞文說。

從「顧小」到「顧老」，打造企業長照支持網

奕力科技以30幾歲的工程師佔多數，對於「顧小」，大家資訊都算是充足，但談到「顧老」，多數人卻很陌生。陳瑞文笑說，同仁對坐月子中心的熟悉度，可能比看護中心高很多。

然而，少部分資深員工的父母已進入退休，或身體開始退化需要頻繁進出醫院，員工必須承擔照顧責任，因此奕力科技決定將對員工家庭的照顧從「顧小」延伸到「顧老」，推動高齡照顧資源服務，成為愛長照第一個合作的企業夥伴，補足銀髮照顧的缺角。

奕力科技舉辦說明會，進行問卷調查，確認員工照顧長輩的需求，包括希望知道長輩將來容易遇到哪些健康問題、問題發生時有哪些資源可以協助、以及員工在照顧長輩時如何在工作與家庭間取得平衡。愛長照根據員工的需求盤整出合適的方案，提供他們最需要的服務。

除了健康電子報，奕力科技也定期發送家庭照顧電子報，員工有相關需求可以到健康小站諮詢護理師，若評估合適再銜接愛長照。

永續發展委員會執行秘書周彩慧具備護理師證照，她說，以往同仁遇到長輩照顧問題，大多只能提供情緒性支持或給予建議，導入愛長照後，同仁可以獲得更專業完整且有系統性的協助與支持。

不只是幫助員工個人，若有需要時，包括其他主要照顧者、甚至長照個管師、醫院個管師等，都能與愛長照照顧管家一同參與視訊整合會議及家庭討論，讓員工不再像無頭蒼蠅；照顧管家有時也扮演第三方公正人士，整合大家意見，減少過程中家族成員分歧意見和摩擦。

高齡照顧納入ESG核心，打造「照顧不離職」友善職場

當ESG被視為普世價值，奕力科技將高齡照顧政策納入ESG永續發展的重點，視為S（social，社會）面向中，公司內部的核心價值之一。

「高齡照顧不該只是福利，而是每個人都會遇到的問題，只是時間早或晚，」陳瑞文直言，各行業面臨缺工搶才，IC產業尤其競爭，除了祭出高薪福利，幫助員工解決因家庭照顧而陷入的兩難，進一步營造友善照顧文化，也能降低流動率，提高留任率。

他強調，高齡照顧計畫能實質上幫助到員工，解決員工無法自己處理的問題，且由公司幫忙篩選媒合機制，讓他們遇到照顧問題時不再茫然、徬徨無助。實踐「照顧不離職」，讓公司成為同仁最強而有力的支持者。

愛長照執行長紀鈞惟指出，台灣步入超高齡社會，每個人都可能成為照顧者，企業可先盤點內部需求，如舉辦說明會、進行問卷調查或開設照顧講座，再來評估當前應投入多少資源在員工家庭支持方案。

以奕力科技而言，員工相對較年輕，雇主可優先提供長照諮詢及顧問服務，不一定立刻就補助資源，類似企業補助教練費，健身房費用則由員工自行負擔；若員工較年長，可能面臨家人有迫切照顧需求，雇主可評估不只是導入初期諮詢、媒介，甚至直接補貼照顧人力等服務津貼，讓資源投放更有效益。

