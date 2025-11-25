不等年終就離職「可能會有好職缺嗎？」過來人掀兩派論戰

每逢歲末年終之際，年終獎金都會成為上班族的熱門話題，不少民眾即使想離職，也會為了年終苦撐，因此不少網友認為，年底的職缺大多不盡如人意，對此有網友忍不住好奇其他人的看法，在網上引發熱議。

每逢歲末年終之際，年終獎金都會成為上班族的熱門話題。（示意圖／Getty Images）

年底許多民眾會為了年終苦撐，以至於年後往往會迎來一波轉職潮，對此有網友也在論壇Threads發文，忍不住好奇其他網友的想法「不等年終就離職的職缺真的都是屎缺嗎？」

對此網友分享兩派，一派認為沒有人會跟年終過不去「絕對吧，要不是有苦衷誰會跟錢過不去」、「因為連年終都沒辦法說服人撐過去」、「肯定屎到忍不到領年終」、「八九不離十」、「年終不足以撫平他的陰影面積了」、「10個裡面有10個都是大便缺」、「是超級屎缺，所以我裸辭」、「忍無可忍，所以...」、「是屎缺無誤」。

廣告 廣告

另一派則分享不同觀點「每個缺對每個人意義是不同的，每個缺每個人做起來也是不一樣的」、「不一定，每個人要的不一樣」、「我認為不見得是！每個人想要的跟接受度都不一樣」、「不一定欸，我現職公司當初徵人也是年底徵，而我是看到他們家幾乎沒開缺，突然開缺，立馬丟履歷，結果進來真的是爽缺，同事都做10幾年以上那種」、「大概10個裡有12個都是屎缺，沒啦，要是已經找到年後新工作待遇比目前好，就會去放假了」。

也有網友分析「基本上各大人力銀行上面，常年刊登的職缺都可以算是屎缺（正常的『幸福企業』流動率應該很低）」。

撰稿：吳怡萱





