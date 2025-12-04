不等年終直接離職！他好奇「大家哪來的勇氣？」過來人曝經驗談

歲末年終之際，許多民眾會顧慮到年終獎金、年底不好找工作等原因，而無法輕易提離職，但也有網友發現很多人仍選擇直接離職，忍不住好奇「哪來的勇氣給大家直接下定決心的呢？」引發熱議。

有網友在論壇Threads發文，表示近來發現仍有很多人會選擇直接離職，對此原PO除了佩服大家的勇氣之外，也忍不住好奇「2025年結束原本的工作，不想撐到年終直接離職換工作，哪來的勇氣給大家直接下定決心的呢？」

不少網友有感而發「做到有種體悟已經不是錢的問題，再不走，身體、心理健康、整個人都要賠進去，留得青山在，不怕沒柴燒」、「好幾次發現撐不了，確實工作為了錢，但如果每天心情不好，制度、同事差，那連一秒都覺得是浪費時間，工作不好找，但印象最深刻就是上班整個是負面的，身體健康大受影響，這樣賺錢就沒意義了」、「工作可以換好幾個，器官沒辦法」、「身體健康和心靈平靜比較重要」、「為了自己的身心健康」、「比起錢，身心健康更重要」。

也有網友分享「會在這時候走的真的都是身心俱疲，算了一下手上的錢發現不用工作也能過個好年就直接走了，打算過完年再慢慢找」、「裸辭真的很強，但身邊朋友通常都是備有一些急用金可以吃老本，不然還是會有點金錢焦慮」、「開始工作後固定會存一筆離職備用金，就是為了在心身俱疲時可以爽快走人」、「真的建議在做每份工作時，都能做好理財投資，不管何時都有底氣轉頭就走」、「​​只要有存一點錢，有一點底氣，時候到了就走」。

撰稿：吳怡萱






