不等最高法院終判 財長貝森特：川普關稅將長期存在
美國最高法院預定5日審理川普政府關稅違法一案，從美國商會到前國安官員多方提出約40份法律意見提交法院，敦促最高法院裁定川普政府動用緊急關稅權力違法。但不論最終裁決為何，川普政府預期關稅都將長期存在。
川普形容這是「美國史上極其重大的案件」。他在Truth Social寫道：「如果總統無法快速靈活地運用關稅權力，我們將毫無防備，甚至可能導致國家走向崩潰。」
美國財長貝森特預期，現行關稅將獲判可繼續執行；但若遭推翻，政府將改採其他法源，包括「1974年貿易法」第122條等。他提醒，外界「應假定川普的關稅將長期存在」，那些已與川普談妥降稅協議的國家「應該信守協議，拿到好條件的國家就應該維持原狀」。
美國商會則表示：「美國企業都已遭受無法彌補的損失，充份印證關稅政策帶來的衝擊。」
