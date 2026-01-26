不等母雞 中彰藍議員擬參選人爭出線

國民黨台中市長與彰化縣長下屆人選均未定案，藍營基層瀰漫焦慮氣氛，但議員選舉布局，特別是新人更積極卡位，兩地議員擬參選人，不再等母雞，先啟動黨內初選態勢。

以立院副院長江啟臣的立委選區為例，新人爭取議員初選出線，選戰可說箭在弦上；彰化縣謝家姐弟團隊都有人爭取二林區議員，以抽籤決定人選，布局輪廓相對明朗，中彰呈現不同步調。

彰化縣二林區方面，現任縣議員陳一惇確定轉戰下屆二林鎮長，留下的議員席次成為藍營角力焦點。立委謝衣鳯、縣議長謝典霖服務團隊幹部洪川正與曾溫泉，原規畫以電話民調決定接棒人選，經協調後，兩人改赴二林仁和宮擲筊請示媽祖。前三輪平手後進行PK，曾溫泉擲出聖筊取得參選權，洪川正隨即表態全力支持。

二林區共有5席縣議員，隨著陳一惇轉戰鎮長，藍營除曾溫泉外，前縣議員謝彥慧及泛藍陣營傳都要推人參選，加上無黨籍前縣議員蔡家豪陣營也有人選，形成「4搶1」的激烈競爭。

民進黨在彰化北斗區同樣出現紛擾，3名登記初選者包括現任議員李俊諭、前議員江熊一楓及陳似梅。江熊一楓涉詐領助理費案遭羈押，仍完成登記，引發爭議，縣黨部比對筆跡後通過受理，並決定29日晚間以電話民調決勝負。

台中方面，國民黨市長人選未定，議員選戰已提前升溫。豐原、后里選區新人表態爭取提名，里長連佳振宣布投入議員黨內初選，並表態全力輔選江啟臣；83歲資深議員張瀞分則宣布交棒，支持社皮里長涂力旋參選。

