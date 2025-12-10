「不等生病才補」是新時代密碼 這家保健產品狠狠擊中現代人健康焦慮

健康觀念全面翻轉，騰勢董事長張智翔(中)表示，抓住這股預防風潮，騰勢以跨品項保健產品竄紅，消費者回購意願高。圖／陳宏銘攝

放眼全球，健康產品的需求正以超乎預期的速度成長。根據Precedence Research數據，2025年全球保健食品市場規模約2,034億美元，到了2034年更將翻升至4,022億美元，等於十年左右就又再長出一個市場，顯示健康消費財正在高速擴張中。

市場之所以高速擴張，原因其實很生活化的，全球人口正快速地高齡化，而慢性病卻不斷年輕化，使得「提前保養、提前預防」變成多數人的選擇。尤其疫情過後全民健康意識大幅提升，免疫力、睡眠、代謝、心理健康等議題被全面重視，保健食品不再只是生病時的補充，而是融入日常的預防性策略。

同時，由於科技進步、與線上通路普及，也讓保健品更容易取得，產品從基礎營養一路延伸到助眠、大腦健康等功能性需求，形成全方位、多族群的市場成長動能。就是在這樣的大環境下，全球保健食品市場呈現「全面開花」的結構性成長。

台灣社會的高齡化、慢性病年輕化更是明顯，也帶動醫療需求從「治療」轉向「預防」的健康意識急遽轉變。根據凱度的研究指出，在台灣，每兩個人中就有一個人在過去一年內買過保健食品，保健品已經不是特定族群才會使用，而是像買洗髮精、買維他命一樣成為生活日常。

保健品市場的競爭已不只是「誰的包裝漂亮」或「誰的品牌聲量大」就能贏，而是誰能把醫療級研發、國內外臨床、產品迭代速度、通路策略整合起來，這樣才能讓消費者覺得效果好願意回購。而能做到這些的公司，才算得上新一代的保健品專家。

騰勢是這波健康產品轉折潮中，調整身影被看見者，某種程度也是因為它的健康產品跨品項、又跨場景，剛好符合現在消費者的生活節奏。得以在市場站穩，也讓科技公司、通路巨頭、投資端願意靠近，並且成為它的長期夥伴。

總結來說，台灣的保健市場正在進入一個「質比量更重要」的新時代。消費者越來越願意為自己有感的東西付費。騰勢剛好踩在這個變化的路口，試著用更生活化、更科學化的方法去切入，這也是為什麼它會成為近期市場中討論度很高的健康新創公司之一。



