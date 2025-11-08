不等監管！Open AI發布青少年安全藍圖 推2大功能加強保護
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導
AI人工智慧能幫助現代人解決許多疑難雜症，未來的發展備受矚目，但可能造成的負面影響也令人關注，Open AI於前（6）日發布「青少年安全藍圖」（Teen Safety Blueprint），將有助於明確人工智慧應如何服務青少年，包括符合年齡特徵的設計、切實有效的產品安全保障及持續的研究和評估，以加強公司的AI倫理道德。公司並強調不會坐等監管跟上，「我們預見風險，並積極加強對青少年使用者的保護。」
藍圖中提到，Open AI相信青少年能透過 AI 工具擴大機會，也該得到科技保障其福祉。為了達成以上目標，Open AI將推出親職監管（parental controls），透過主動通知，讓家長更了解青少年接收到的資訊。同時也推出年齡預測系統（age-prediction system），推測使用者是否成年，主動調整使用體驗。兩項新的機制都會推廣到旗下所有產品。
過去因為ChatGPT疑似出現不良引導，造成用戶自我了結或心理創傷，也讓Open AI多項訴訟纏身。今年4月，一位16歲少年亞當芮恩（Adam Raine）因輕生過世，他的父母揭露兒子生前與ChatGPT討論自殺話題長達數個月，雙方最後一次對話時，ChatGPT還提供自殺方式並分析致死率，夫妻倆因此怒告OpenAI及該公司執行長奧特曼（Sam Altman）。
