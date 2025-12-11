不等聖誕老人！雙12狂降5折起！iPhone 17 Pro Max直砍3千

記者李鴻典／台北報導

年末購物節一波接一波，在聖誕節交換禮物大作戰正式開打前，連鎖通訊業者傑昇通信推出「雙12聖誕終極清倉」活動，自即日起至12月14日，熱銷手機、耳機、平板特殺折扣，狂降5折起；iPhone 17系列也是這波促銷重點之一，包含iPhone 17 Pro Max直降3,010 元、OPPO A5 Pro下殺52折、三星Galaxy S25 Ultra最高現折13,610元、以及三星 Galaxy Tab A11+天天最低5,990元。

不用等聖誕老人！傑昇通信雙12破盤價：三星 S25 Ultra現省$13,610。（圖／品牌業者提供）

iPhone 17 Pro（256GB），雙12優惠期間現省2,410元；超夯單機iPhone 17 Pro Max（512GB）更是結帳立即折抵3,010元，連同AirPods 4（主動降噪版）也只賣4,890元；三星Galaxy S25 Ultra，雙12期間購買12GB/512GB規格，現折13,610元，加碼送6個月Google AI Pro擴充功能與2TB雲端儲存空間（價值 $3,900）； HTC U24 Pro，傑昇通信雙12甜甜價10,790元，現賺8,200元，手機舊換新再折800元，破天荒用9,990元就能帶回家。

傑昇通信雙12終極清倉，iPhone 17 Pro Max直砍$3,010。（圖／品牌業者提供）

親民AI中階機三星Galaxy A36雙12活動期間，購買指定規格容量8GB/256GB，9,490元：三星新一代平板Galaxy Tab A11+ WiFi（6GB/128GB），雙12下殺5,990元，購機回原廠登錄再送原廠書本可立式皮套（價值$1,590）。OPPO A5 Pro（6GB/128GB），傑昇通信限時狂降52折，特價後4,190元，搶攻全年最低價！徠卡AI影像手機小米14T Pro，搭載5,000萬畫素徠卡三鏡頭相機，支援120W極速閃充，雙12活動期間最低下殺77折，13,790元，傑昇通信獨家再送小米馬克杯（市價$300元）。

傑昇通信雙12聖誕終極清倉優惠機型。（圖／品牌業者提供）

遠傳今年聖誕推出「酷洛米珍藏版甜心配件禮盒」，內含酷洛米珍藏版兒童定位錶、酷洛米造型錶帶、保護套，即日起搭配指定方案就可0元帶回家，再送超萌週邊好禮。歡樂的12月，到遠傳門市體驗兒童定位手錶，就免費送統一大布丁。

遠傳獨家兒童定位手錶，酷洛米珍藏版甜心配件禮盒新登場。（圖／品牌業者提供）

遠傳全新推出「酷洛米珍藏版甜心配件禮盒」，內含360兒童手錶T1酷洛米珍藏版、造型快拆錶帶、造型保護套，還有搭載酷洛米開機動畫、主題圖示、桌布、聊天貼圖、拍照圖框等專屬內容，手錶裡滿滿的酷洛米元素，肯定讓小粉絲為之瘋狂！搭配月租449元方案就可0元入手最新造型配件禮盒，再享網內通話、上網及遠傳friDay影音親子館暢看三飽優惠，還可以把最新熱映的動物方城市毛絨掛件盲盒一起帶回家。

台灣大MyVideo近日公布「2025 MyVideo年度影音排行榜」，並啟動雙12優惠，於momo購物網限時推出四折年卡，只要1,212元即可一次看遍年度話題片單。MyVideo大數據分析顯示今年收視的三大關鍵增長趨勢：動漫館明顯「內容破圈」，除了《鬼滅之刃》等廣受大眾歡迎的人氣動漫，更有多部「美食×日常」內容入榜，觀看人數年增37%；其次，台劇仍以貼近生活、具高度共鳴的題材深受觀眾喜愛，推升每人觀看分鐘數年增26%；第三，公共議題與調查節目收視顯著上升，如今年引起社會關注的三峽78歲老翁重大車禍期間，帶動《路怒症殺人案》等解析型節目熱播。MyVideo同步公布三大館別年度冠軍：《我獨自升級》(動漫館)、《我們回家吧》(節目館)與《零日攻擊》(戲劇館)。整體而言，MyVideo人均觀看次數年增近10%，返利黑卡付費會員數年增45%，展現內容策略與會員經營的成效。

台灣大MyVideo啟動雙12優惠。（圖／品牌業者提供）

中華電信宣布，2026/1/5前，於Hami Video網站/APP訂購「影劇歲末優惠」影劇館+ 60天方案優惠價只要299元；12/31前新申裝MOD搭配影劇館+ ，加碼贈Hami Point 500點(Hami Point 1點=1元)。活動期間至Hami Video「看華納抽好禮」活動專區內觀看任5部電影，再享有一次抽好禮機會。申辦影視娛樂方案享Hami Video影劇館+ 及Netflix合購優惠，一次網羅國內外熱門強檔。

中華電信獨家影劇助攻Hami Video影劇館+2025年度總收視增近三成，帶動網路訂閱翻倍成長。（圖／品牌業者提供）

台灣首家公眾科技新創Oen應援科技宣布全平台正式導入Visa Click to Pay功能，成為亞太區首間上線Click to Pay的金流服務平台。支持者在透過應援科技平台建置的活動頁面付款時將可免輸入卡號、結合生物辨識完成驗證，整體結帳效率最高可提升約 50%。Oen 應援科技透過與 Visa 合作，引入國際級資安機制，讓中小型組織與活動主辦方不只能為支持者提供更流暢且安全的線上支付體驗，更能在每一次安全付款的基礎上穩定累積信任，為長期經營應援經濟打下基礎。

Oen應援科技全平台正式導入Visa Click to Pay功能，支持者在結帳時即可免輸入卡號，並可結合生物辨識完成驗證，整體結帳效率最高可提升約50%。（圖／品牌業者提供）

另外，面對極端氣候、能源轉型、用電需求與電費攀升等挑戰，三菱重工以跨領域的整合技術，從能源供應、冷熱系統到智慧控制，打造如同城市「中樞神經」般的運作架構，協助建築進而到城市都能具備能源自給自足、穩定運行與高韌性的能力。2025/12/11(四)–12/14(六)期間，三菱重工與空調在台總代理商上洋產業攜手，在台北國際建築建材暨產品展規劃展出包括高效空調、離心冰水機、Q-ton 熱泵熱水器以及首次公開的三菱燃氣發電機等多元產品，呈現從能源到空調設備的完整整合方案，描繪未來建築的永續升級路徑。

三菱重工從家用到商用空調的全場域解決方案，打造節能舒適的生活與工作環境。（圖／品牌業者提供）

