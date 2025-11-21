不等院版！藍白再修財劃法 吳思瑤痛批：藍白造孽「比惡更惡」

不等院版審議，藍白今再強修《財劃法》，將離島三縣與本島公式分割，民進黨立委吳思瑤痛批「藍白造孽，比惡更惡。」

行政院昨（20）日通過政院版《財劃法》修法草案，盼立院盡快排審。但民眾黨立院團喊話退回不審，國民黨團則表態，要等上週立院通過的藍白版《財劃法》穩定上路後，再來討論。然而，不等政院版審議，藍白今又突襲三讀通過《財劃法》第16之1條修正案，讓離島三縣跟本島縣市統籌款公式分割。對此，民進黨立委吳思瑤痛批，藍白癱瘓施政，「藍白造孽，比惡更惡。」

《財劃法》修法爭議持續，立法院今天在藍白聯手下，三讀通過《財劃法》第16之1條修正案，讓離島三縣的統籌分配稅款就以離島三縣為分母，保障離島縣市財政自主性、以及縮小跟本島各縣市的財務差距。

對此，吳思瑤發文痛批，《財劃法》絕對可以名列立院惡法之首，也立法權霸凌行政權的集大成之作。

她指出，去年修法，國民黨籍立委陳玉珍3分鐘送出委員會，挖走中央4165億，上週二再修版，國民黨逕付二讀，再搬走中央政府2646億，逼迫中央違法舉債，債留子孫，甚至不給討論直接表決。今天三修，345億又再搬給離島。等於封殺了民進黨主張「345億擴大照顧人民」的法案。

吳思瑤表示，藍白之所以偷跑突襲，就是害怕直球對決，不敢跟最合理可行、最均衡公平、地方中央人民三贏的行政院版本的《財劃法》相抗衡、被比較。所以丟包封殺阻擋政院版。

吳思瑤強調，預算權是行政權，《財劃法》是國家財政根本大法，行政權連出手補救的權利都被沒收，藍白癱瘓施政，食髓知味把法搞爛。「這款立院，藍白造孽，比惡更惡」



