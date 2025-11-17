不等黨內提名！吳怡農端政策牛肉主打「家庭牌」：正視托育供不應求問題
記者詹宜庭／台北報導
民進黨2026出戰北市人選未定，除了積極表態參選的壯闊台灣創辦人吳怡農外，外界持續點名大咖人選，包含前副總統陳建仁、行政院副院長鄭麗君，以及不分區立委沈伯洋等人。吳怡農雖未正式獲得民進黨提名，依然頻頻出招，今（17日）在臉書上端出政策牛肉，強調競選台北市長的核心政見將聚焦於孩子們的照顧。
吳怡農今日在臉書發文指出，他在大安森林公園街頭訪問，聽到許多爸爸媽媽的心聲，希望有一套讓「父母安心上班、孩子快樂長大」的社會支持系統。他身為兩個孩子的爸爸，競選台北市長的核心政見，就是完善孩子們的照顧，提供更好的學習環境，作為家長們的後盾，在富裕的首都，公立照護與教育的品質，沒有理由讓父母們擔心。
吳怡農說，入學前，要正視托育供不應求的問題，提高公托師資待遇、善用閒置空間、優化學習與工作環境，才能開始解決公托量能不足的根本問題。入學後，要提升社區學校的課後選項：擴張課程內容、增加社團活動與名額、補助師資，讓孩子有更多元的學習、接觸新的領域、建立韌性，讓父母安心，也不再為「銜接空窗」煩惱。
更多三立新聞網報導
憂選台北市長遭抹黑「負面聲量外溢」 沈伯洋：戰士沒有選擇戰場的權利
爭取民進黨提名！吳怡農站上台北街頭：我會繼續和大家對話
沈伯洋被點名選台北市長 吳怡農：有志為市民服務者「應儘早表態」
吳怡農相挺！登記高雄市長初選 許智傑自信喊：我會是最後出線的那位
其他人也在看
孩子調皮長大就好？研究揭：家庭結構影響ADHD發展 隔代教養風險高
【健康醫療網／記者陳靖安報導】「孩子只是太調皮？等長大懂事就會比較好嗎？」其實沒那麼簡單！光田綜合醫院小兒神經科江國樑醫師指出，孩子的情緒與行為表現，與家庭結構的穩定性密切相關。穩定、和諧、功能良好的家庭，能讓注意力不足過動症（ADHD）兒童的神經發展更平衡；相對地，若家庭互動薄弱或照顧斷層，則可能增加心理與行為挑戰。江國樑醫師率領團隊分析近八萬名ADHD兒童健保大數據，並將研究成果登上國際期刊《Children》，揭示「家庭結構」與「父母年齡」在兒童發展中的關鍵影響。 隔代教養若缺乏親子互動 孩子出現精神疾病機率較高 團隊將「隔代教養」定義為祖父母支付保費、且子女未與父母同住。研究結果顯示，這類孩子後續出現精神疾病的機率高於一般兒童。其中，人格障礙風險最高，高出9.23倍；躁鬱症約2.9倍、適應障礙則約2.2倍。江國樑醫師指出，雖然隔代教養能提供家庭支持，但若缺乏親子互動或教育觀念落差過大，孩子容易承受更高的心理壓力，進而影響情緒與人格發展。 雙親年齡兩端化 孩子出現躁鬱或自閉症機率也較高 若父親20歲以下者，其子女躁鬱症的發生機率為一般族群的3.58倍；母親20歲以下者，則約2倍。健康醫療網 ・ 1 小時前
出生僅1408公克！早產兒靠「袋鼠式護理」救命 父母懷抱勝過藥物
一名體重僅1408公克的30週早產兒，經過專業醫療團隊照護，如今已健康成長至三歲半。兒科主任陳思融表示，親餵與「袋鼠式護理」是早產兒照護的關鍵，父母的懷抱就像神奇良方，能幫助寶寶更穩定成長。中天新聞網 ・ 1 小時前
防蛀策略睡前刷牙後不再進食 孩子這年紀前需父母補刷
孩子到了睡前總是鬧著不想刷牙嗎？許多家長一時心軟想著「算了吧，就放過這一次」，但每一次這樣的讓步，其實都讓蛀牙菌多了一次攻擊牙齒的機會。台安醫院牙科主治醫師林君鴻指出，學齡前是牙齒健康的關鍵期，而一天中最重要的一次刷牙，正是入睡前那幾分鐘。NOW健康 ・ 4 小時前
袋鼠式護理 助早產寶寶穩定呼吸與增重
中國醫藥大學新竹附醫自2018年12月開院至今年10月底，已經接生8374位新生兒，其中早產兒佔713位，近日第一次舉辦早產兒回娘家，溫馨熱鬧！早產兒也可以頭好壯壯！傅小姐回想起寶貝30週就出生、出生體重只有1408公克，花了1個多月脫離呼吸器、氧氣，喝奶時卻常常掉血氧，醫療團隊從出院前幾週就陪爸媽自由時報 ・ 2 小時前
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了
網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。中時新聞網 ・ 1 天前
館長對決大師兄「過一天風向變了？」 鄉民揭他1敗筆：根本豬隊友
「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉毀滅式爆料，稱館長曾要求小偉陪睡老婆館嫂，以及投資內幕等。一名網友表示，一開始不少人都在嘲笑館長，感覺對方聲勢應該會下跌，沒想到才過一天風向竟然180度轉變，好奇其中原因，掀起眾人熱議。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前
他爆「發雞排跳票是淡X畢業生」 被台大女友戴綠帽報復：想毀了大氣系
日前一名台大網友在臉書「黑特帝大」發出祭品文，喊話賭上台大大氣系招牌，預測「台北至少放2天颱風假」，如果都沒放就各請300份，祭品文強調16日中午兌現，現場湧入400人排隊卻被放鳥。就有人爆料，其實這名男子是因就讀大氣系的女友讓他戴綠帽，才出招報復，再度引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
跌到被熔斷、臨床二期未達標 安成生技股價暴跌逾六成 宣告今日暫停交易
興櫃公司安成生技（6610）16日召開重大訊息說明會，曝現仍在開發中、用於治療中樞神經疾病含產後憂鬱症（postpartum depression, PPD）及重度憂鬱症（MDD）的新藥NORA520之美國第二期臨床試驗，取得主要療效指標之統計數據，然因給藥組與安慰劑組之間的差異並未達到統計學顯著意義，致臨床二期未達標，利空飛來，引爆安成生技跌勢，跌幅一度放大至逾六成，因跌幅太重，一度觸發暫停交易機制。中時財經即時 ・ 2 小時前
MLB》大谷翔平印象最深刻6球員 5人打出生涯最差成績
洛杉磯道奇球星大谷翔平今年初曾在他代言的遊戲廣告中，挑選了6名讓他印象深刻的大聯盟球員，結果有球迷發現，其中5個人都繳出堪稱生涯最糟糕的單季成績，只有美聯賽揚獎2連霸的Tarik Skubal有更上一層樓表現。TSNA ・ 2 小時前
獨家/「不想再被勒索」 館長首曝3員工最高「月領45萬元」
網紅館長陳之漢，被前員工指控收受大陸資金與性醜聞，今天（16），館長也接受《TVBS》獨家訪問。他嚴正駁斥，並強調自己之所以主動爆料，就是因為「大師兄」等前員工，不斷用勒索的方式，跟他借錢，還爆料「大師兄」財務狀況不佳，這個月才跟他借款100萬元，還不願在借據上簽名。TVBS新聞網 ・ 15 小時前
撿到寶！全家羽絨外套竟只賣298元 內行人認出是日系聯名款
這名網友於14日在Threads發文表示，在上班途中經過全家門市時，意外看到羽絨外套正在進行出清優惠，價格僅298元，毫不猶豫立即購入一件。另一名網友則分享，為了搶購這款超值商品，當天早上特地跑遍附近四間全家便利商店，雖未見到羽絨外套，但發現羽絨背心也同步特價，單件...CTWANT ・ 1 天前
男子獨居山洞逾20年！他拒絕現代生活「無電無網」 靠訪客接濟與雨水生存
畫面中可見，山洞內堆滿了他從村莊購得的日常用品，以及許多用於儲水的瓶罐，但完全沒有水電與網路設施，整體環境簡陋。根據《INews Jatim》報導，這起事件因一段TikTok帳號@doraemonjowo05上傳的影片曝光而受到關注。影片拍攝者表示，他們攀登將近兩小時山路，才抵達蘇達爾...CTWANT ・ 14 小時前
義大利披薩老闆公審台人！驚動市長出面 同團網紅曝現況：升格外交等級
台灣旅行團近日在義大利用餐時遭披薩店老闆拍片公審，表示16人只點5份披薩、3杯啤酒，更以「中國人」、「日本人」戲謔，一群不知情的台灣遊客被羞辱，還一起對著鏡頭比讚合照。同團裡有一名網紅部落客透露，導遊事前已說明原因，也老闆同意少點餐。該團還在義大利遊玩，現況曝光。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
台灣人注意！醫勸「市場超夯3種魚」別吃了 曝1關鍵：恐加速失智、罹癌
台灣四面環海，海鮮「尚青」又肥美好吃，成為不少家庭和外食族的心頭好。不過小心別亂吃太多，尤其不少飲食含有重金屬，會讓身體受損。有醫師警告，台灣人喜歡的3種魚「鮪魚、鯊魚肉、旗魚」等深海魚類因為重金屬成分含量高，需要盡量避免，否則可能會加速失智，還會增加罹癌風險！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
每天都在餵養癌細胞？避開「4種毒」可降50%罹癌風險
台灣每2人就有1人一生中會罹癌，每3人中有1人因癌症過世。腫瘤科醫師廖繼鼎強調，防癌關鍵不在於亂補，而是避開癌細胞最喜愛的4種養分：糖毒、油毒、氧化毒與腸毒，如此可降低一半罹癌風險。中天新聞網 ・ 59 分鐘前
台灣姨遊日聽嘸！店員1句釣出台灣人大軍 目擊者笑：到底多少人在日本？
台灣人出國到日本旅遊常遇到同鄉，一名網友分享在熊本藥妝店目擊台灣阿姨刷卡語言不通，店員求助後立刻「召喚」全場台灣人協助，笑稱日本到底有多少台灣人。貼文也掀起網友共鳴，紛紛分享出國在日本處處遇見自己人的趣事。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
館長遭爆「逼員工拍鳥照」滿足館嫂慾望！ 律師：恐面臨5年刑罰
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導網紅館長近來爭議不斷，昔日元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉昨（14）日開直播爆料，指控館長因性功能不佳，逼迫小...FTNN新聞網 ・ 1 天前
明天出關先亮燈！記憶體爆單會燒到2026？「這大廠」奔漲停檔不住又炸破2萬張
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導受惠AI與記憶體題材持續加溫，華邦電（2344）股價持續狂飆，在4日被打入處置股，預計將在明天解除禁閉。今（17）日一開盤就...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
棒球》日本強化試合傳捷報！ 日本武士隊11比4力退強敵韓國
2025日本武士強化試合今天（15日）在東京巨蛋熱烈開打，日本隊中繼投手森浦大輔雖遭到韓國連續2支全壘打的重擊，讓對手先馳得點，但有著打線全場12支安打、海灌11分的援護，最終日本隊以11比4取得強化試合的首場勝利。Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前