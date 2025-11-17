不等黨內提名！吳怡農端政策牛肉主打「家庭牌」：正視托育供不應求問題

記者詹宜庭／台北報導

民進黨2026出戰北市人選未定，除了積極表態參選的壯闊台灣創辦人吳怡農外，外界持續點名大咖人選，包含前副總統陳建仁、行政院副院長鄭麗君，以及不分區立委沈伯洋等人。吳怡農雖未正式獲得民進黨提名，依然頻頻出招，今（17日）在臉書上端出政策牛肉，強調競選台北市長的核心政見將聚焦於孩子們的照顧。

吳怡農今日在臉書發文指出，他在大安森林公園街頭訪問，聽到許多爸爸媽媽的心聲，希望有一套讓「父母安心上班、孩子快樂長大」的社會支持系統。他身為兩個孩子的爸爸，競選台北市長的核心政見，就是完善孩子們的照顧，提供更好的學習環境，作為家長們的後盾，在富裕的首都，公立照護與教育的品質，沒有理由讓父母們擔心。

吳怡農說，入學前，要正視托育供不應求的問題，提高公托師資待遇、善用閒置空間、優化學習與工作環境，才能開始解決公托量能不足的根本問題。入學後，要提升社區學校的課後選項：擴張課程內容、增加社團活動與名額、補助師資，讓孩子有更多元的學習、接觸新的領域、建立韌性，讓父母安心，也不再為「銜接空窗」煩惱。

